За 7 месяцев 2021 ДФС изъяла контрафактных подакцизных товаров на 2,5 млрд гривен, – Мельник

С начала 2021 года Государственная фискальная служба активизировала борьбу с теневым рынком подакцизной продукции. За первые 7 месяцев текущего года сотрудникам ДФС удалось изъять подакцизных товаров общей стоимостью более 2,5 млрд гривен.

Об этом рассказал председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник в колонке для издания "Фокус".

"Если говорить на языке цифр, то в целом за семь месяцев текущего года изъяли из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму почти 2,5 млрд грн, обнаружили 100 незаконных производств таких товаров", – утверждает Мельник.

За указанный период сотрудники ДФС изъяли 2 млн тонн контрафактного спирта и 560 тонн ликероводочных изделий стоимостью почти 500 млн гривен, свыше 40 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 1,2 млрд грн и почти 13,6 млн пачек контрафактных сигарет на сумму 720 млн грн.

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"Чтобы понимать, насколько результативна наша работа, насколько она помогает легальному бизнесу, мы внимательно отслеживаем и анализируем тенденции в теневом секторе экономики. Наша задача, среди прочего, – зафиксировать негативные тенденции и приложить усилия для изменения тренда на позитивный", – добавляет Мельник.

Усиление аналитической составляющей в работе ДФС, а также налаживание эффективного диалога с легальным бизнесом позволило существенно уменьшить объемы теневых операций.

"Мы изменили парадигму, в которой работала Государственная фискальная служба, и создали новый коммуникационный формат, который назвали Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Он обеспечивает консолидированное сотрудничество между ДФС и бизнес-сообществами, и это – также вклад в борьбу с теневыми рынками", – отмечает Мельник.

По словам главы Государственной фискальной службы, около 20 бизнес-сообществ выразили положительную оценку инициативе запуска Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом.

"Дальнейшие совместные шаги государства и бизнеса должны привести к повышению уровня экономической безопасности, расширению и росту легального бизнеса, более эффективному наполнению бюджета, открытию новых рынков. Но первые и важнейшие из этих шагов – координация, сотрудничество, диалог. Мы уже их сделали и продолжаем уверенно двигаться по этому пути", – подытожил Мельник.