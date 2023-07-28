За 20 тыс. долларов отпустили преступников, которые пытали супругов: в Днепре объявили подозрение полицейским, идут обыски. Фото

В Днепре задержаны чиновники одного из отделений полиции, которые "крышевали" преступную группировку. Они, в частности, позволили избежать ответственности членам банды, которые под видом территориальной обороны совершила разбойное нападение на семейные супруги и пытали мужчину и женщину, чтобы те отдали деньги и ценные вещи.

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За сокрытие преступления оборотни в погонах получили от бандитов 20 тысяч долларов. Подробности рассказали министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и официальный сайт Национальной полиции Украины.

В Национальной полиции Украины рассказали, что четырем сотрудникам одного из отделений НПУ в Днепре объявлено о подозрении в "крышевании" преступной группировки. Бандиты из этой группировки похитили мужа и жену и потребовали у них деньги и ценности.

"Оперативщики Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о том, что криминальная группировка, выдавая себя за терробороновцев, в марте 2022 года совершила разбойное нападение на семейных супругов. Злоумышленники требовали у мужчины и женщины средства и ценные вещи, а когда те отказались платить – подельники вывезли их в гараж, где продолжили "выбивать" ценное имущество. В тот же день членов группы задержали и доставили в одно из отделений полиции Днепра", – рассказали в Нацполиции.

Кроме выкупа, бандиты требовали у супругов ежемесячно платить им дань.

"Соседи потерпевших, ставшие свидетелями преступления, заявили в полицию. Поэтому пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Но ненадолго: злоумышленники прямо в коридоре "решали" вопросы с полицейскими. За тысяч долларов истязателей отпустили, а производство даже не регистрировали", – рассказал Клименко.

В настоящее время члены банды задержаны. А к оборотням в погонах, которые "замяли" дело о разбойном нападении, правоохранители пришли с обысками.

"Именно сейчас продолжаются обыски в одном из райотделений полиции Днепра. Объявляют подозрение четырём полицейским: руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику за крышевание преступной группировки и сокрытие преступления. Документировали правоохранителей Департамент внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями ГБР. Процессуальное руководство – Офис генпрокурора" – отметил министр внутренних дел.

"Каждый должен наконец понимать, что преступать закон запрещено всем без исключения. Кто до сих пор ходит по лезвию ножа между преступлением и верностью присяге, долго на службе и на свободе не задержится", – добавил он.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Еленовской колонии.

Бывший сотрудник милиции из Горловки после начала войны в 2014 году стал на сторону оккупантов. Когда РФ начала полномасштабное вторжение, он был назначен "начальником" Еленовской колонии и руководил ею до конца июля 2022 года: именно тогда на территории этой тюрьмы россияне убили десятки пленных "азовцев".

Следствие также собрало доказательную базу причастности подозреваемого к пыткам более сотни пленных украинских воинов.