Ярош назначен советником главнокомандующего ВСУ: в сети эмоционально отреагировали

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Это решение вызвало эмоциональную реакцию в социальных сетях.

О назначении сообщил сам Ярош в своем Facebook. Он также продемонстрировал удостоверение советника и совместное фото с Залужным (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!" – написал Ярош.

В комментариях его поздравили с назначением народный депутат Ирина Геращенко, экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, офицер ВСУ Мирослав Гай и другие.

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Некоторые спрогнозировали бурную реакцию на это назначение российской пропаганды.

"Мокшане сами себя от злости покусают", – шутят пользователи.

Также они выразили надежду, что опыт Яроша ускорит победу Украины.

Ранее Ярош рассказал в интервью OBOZREVATEL, действительно ли мир оказался на пороге великой войны, где может произойти вторжение в случае, если Владимир Путин таки решит пойти ва-банк, и как далеко удастся россиянам зайти в Украину, учитывая численное преимущество в живой силе и вооружении.