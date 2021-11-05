Януковичу сообщили о новом подозрении: в ГБР раскрыли подробности

Государственное бюро расследований Украины сообщило о новом подозрении бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу. Он проходит по делу как руководитель организованной преступной группы.

Об этом сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГБР. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники Министерства внутренних дел, Службы безопасности и Вооруженных сил Украины.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время Революции Достоинства.

А именно:

совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

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причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам и интересам юридических лиц;

незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Установлено, что из-за действий этой ОПГ в период с 18 по 20 февраля 2014 года погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сообщение о подозрении направлено по последним известным местам жительства Януковича. Также копии письменного уведомления о подозрении вручены его защитникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2021 года Шевченковский районный суд Киева дал разрешение на проведение уголовного расследования в отношении Виктора Януковича. Его подозревают в попытке захвата государственной власти в соответствии со ст.109 УК Украины.

7 октября Януковича заочно арестовали по делу о присвоении резиденции Межигорье. В нем также фигурирует его сын Александр.