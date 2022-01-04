"Я вам устрою праздник и фейерверки!" В Черновцах после пыпытки убить жену и трех детей мужчине дали 11 лет

В Черновцах спустя два года после разыгравшейся трагедии суд вынес приговор. Анатолий Олийнык, пытавшийся на Рождество убить жену и детей, 11 лет проведет за решеткой. А вот родственники и соседи убеждены, что в произошедшем виновен не только он.

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Наталья и Анатолий Олийнык прожили вместе 17 лет. Старшей дочке Ане на момент трагедии было 16 лет, младшей – Валентине – всего шесть. Пару лет назад с матерью и отчимом стал жить и сын Натальи от первого брака – 20-летний Иван.

По словам соседей, семья была самой обычной. "Жили скромно в своем доме, без излишеств. Но в последнее время часто ссорились", – говорят они.

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За неделю до Рождества во время очередной ссоры Анатолий бросил в сердцах, что сожжет дом: "Я вам устрою праздник и фейерверки!". Однако Наталья не восприняла это как угрозу, скорее – как эмоции. А вечером 7 января "обещания" стали реальностью.

За два часа до полуночи Анатолий проснулся и они с женой снова поругались. Мелкий бытовой конфликт привел к тому, что Наталья стала выталкивать его из дому, на помощь пришел сын Иван и дочка Аня: дети стали разнимать родителей.

После этого Анатолий выскочил на улицу, взял канистру с бензином и вернулся в дом. Схватил дочку за руку и плеснул ей в лицо горючей жидкостью. Так как бензин попал и на печку, вспыхнул огонь и перекинулся на Аню. У девочки загорелись руки и лицо.

Иван пытался помочь сестре и умолял отчима помочь, на что услышал: "Кому надо, тот пусть и тушит". И сбежал. Скорую помощь и пожарных вызвали соседи, которые услышали крики и увидели дым: в тот момент дом Олийныков уже полыхал изнутри.

Из-за обледеневшей дороги пострадавшей Ане пришлось более километра идти до машины скорой помощи...

Анатолия Олийныка через несколько часов задержали правоохранители и поместили в изолятор.

В то, что Анатолий мог такое сотворить, не хотели верить ни соседи, ни родственники. И те, и другие говорят, что его "доводила жена". Якобы женщина, когда деньги подходили к концу, устраивала скандалы.

По словам сестры Олийныка, Анатолий часто приходил к ней домой избитый, в синяках, но ни разу не обвинил свою жену – говорил, что упал. В то же время мужчина предпочитал "воспитывать" детей рукоприкладством. Когда он услышал запах спиртного от дочки, то дал ей подзатыльник, а та вызвала полицию.

Пострадавшая девочка с сильнейшими ожогами долго лежала в Черновицкой областной больнице скорой помощи – сначала в реанимации, потом в ожоговом отделении. Для спасения Ани сотни украинцев приходили сдать кровь, помогали финансово. Подключились и волонтеры.

Сама школьница считает, что вины матери в произошедшем нет, а виновен исключительно отец. По словам Ани, ей не единожды приходилось защищать и маму, и себя.

Девочка хотела, чтобы отец остался в тюрьме на 15-20 лет. И все же жалела его, так как "он же папа".

40-летний Анатолий Олийнык свою вину так и не признал, однако прокурор предоставил достаточно доказательств его причастности к совершению преступления.

Шевченковский районный суд Черновцов (председательствующий судья Виктория Чебан) признал мужчину виновным в покушении на убийство и умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 УК Украины). Олийныка приговорили к 11 годам лишения свободы, так как никто не погиб.

Его пострадавшая дочка Аня перенесла уже несколько пластических операций в Киеве, но впереди еще длительное лечение и реабилитация. А вот травма о том, что натворил отец, останется на всю жизнь.