Я сожгу эти украинские флаги: студентка из Сум "прославилась" в сети и поспешила извиниться. Видео

Студентка из Сум спровоцировала волну негодования в сети после того, как опубликовала серию скандальных видео. В частности, на одном из них она заявляет о намерении сжечь украинские флаги.

На провокационные ролики девушки обратили внимание в Telegram-сообществе "Катарсис". Так, один из подписчиков канала рассказал, что случайно увидел анкету девушки в соцсети, "где было написано, что она радикальная феминистка".

Во время переписки девушка поделилась с ним несколькими видео: на одном из них ее подруга говорит, что якобы собирается сжечь флаги желто-голубые знамена.

Пользователи, прокомментировавшие публикацию, вычислили, что девушка учится в Сумском государственном университете. Они также успели сделать скриншоты фото с ее страницы в Instagram.

Видео дня

Сама она позже извинилась и заявила, что не хотела никого обидеть. "Я украинка. Родилась и выросла в Украине. С глубоким уважением отношусь к Украине как к государству", – написала она в своем Instagram, удалив все предыдущие публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа, в День Государственного флага, в небе над Москвой запустили флаг Украины. Знамя можно было наблюдать из окон Кремля.