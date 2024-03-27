'Я не смогла сама родить': в Ривненской области во время родов умер ребенок, а потом и его мать

В Ривненской области, в Костопольском роддоме, после кесарева сечения умер новорожденный, а через три дня умерла и его мать. У женщины осталось трое несовершеннолетних детей. Родные обвиняют врачей, полиция открыла уголовное производство.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Беременность проходила без осложнений

35-летняя Анна Данильчук из Костополя Ривненской области своего четвертого ребенка должна была родить 15-16 марта. Вся беременность проходила без осложнений. У нее на странице в Facebook еще осталась фотография последнего УЗИ, где по контурам можно увидеть малыша. Анна писала друзьям, что через месяц они смогут поздравить ее с рождением сына.

Анна с мужем очень радовались этой беременности. В семье уже растут трое: младшему сыну 10 лет, старшему – 17, а средней дочери – 15 лет.

Незадолго до срока родов Анну положили в Костопольскую многопрофильную больницу. Роды начались 19 марта примерно в 18-18:30.

"Она позвонила мужу, сказала, что рожает. Он хотел подъехать, но Аня его уговорила остаться дома. Сказала, мол, ты и так устал после работы, что я – без тебя не рожу?" – вспоминает свекровь женщины Татьяна.

Время шло, около 22 часов муж увидел, что в один из мессенджеров Анны кто-то заходил. Но беспокоить своим звонком жену не стал. Ночь прошла беспокойно, он ждал, что кто-нибудь сообщит о рождении сына. Но никаких звонков не было, так что утром он уже сам помчался в больницу.

"И только там ему сообщили, что ребенок родился, но, к сожалению, умер. А его жена в реанимации. Он бросился туда, но его не пустили. Не пустили и маму Ани, которая также приехала в больницу", – говорит Татьяна.

В справке написали: гипоплазия легких у ребенка

Выяснилось, что четыре часа Анна не могла родить, и только после этого было решено делать кесарево сечение. Почему врачи раньше ничего не сделали, никто так и не объяснил. Ведь то, что у Анны большой плод, мог понять любой акушер. Тем более что уже после трагедии врачи говорили, что у роженицы был узкий таз.

Во время кесарева появился на свет мальчик весом 3 кг 900 г. Однако прожил ребенок всего 15 минут. В справке, выданной родным, написано, что ребенку проводили реанимационные действия 40 минут.

"В справке о смерти написан диагноз – "гипоплазия легких". Хотя патологоанатом нам говорил, что с легкими было все нормально, они были розового цвета", – говорит Татьяна.

Гипоплазия легких означает тяжелое недоразвитие легких у плода. Однако современные методы УЗИ позволяют диагностировать это на ранних сроках беременности. Но никто из медиков ничего подобного во время беременности Анны не замечал.

Во время операции началось кровотечение

Уже во время операции что-то пошло не так. У Анны открылось кровотечение, кровь не могли остановить. Вызвали бригаду врачей. На кровати пришлось удалять матку. В больницу привозили кровь для переливания, препараты для свертывания крови. Женщину ввели в искусственную кому и перевели в реанимацию.

Также вызвали специалистов из областной больницы, потому что транспортировать Анну было нельзя. Приезжал даже сосудистый хирург, но все оказалось тщетным.

"Нам говорили, что прогноз положительный, она просто находится в искусственной коме. А от других людей, которые интересовались состоянием невестки непосредственно в реанимации, мы слышали, что Аня не выживет", – говорит Татьяна.

В последний день, в пятницу 22 марта, женщину вывели из комы, к ней пустили мужа. Он потом рассказывал, что Анна открыла глаза и сказала: "Я не смогла сама родить сына". И из последних сил сжала руку мужа. Потом она уже не могла говорить, только слезы лились из ее глаз.

Вечером, около 22 часов, Анна умерла. Однако о ее смерти родным не сообщили.

"Я утром в субботу решила позвонить в больницу. Спросила, как там Анна, а мне говорят, что вечером она умерла. Я несколько раз их спрашивала: "Во сколько это произошло? Когда она умерла?" А они не отвечали, говорили, что врач придет, у него спросите. Потом я сама уже позвонила сыну и сказала ему", – вспоминает свекровь.

В больнице выразили соболезнования, извинились за произошедшее. Однако скопировать обменную карту женщины родственникам не дали.

Родные до сих пор толком не знают, что случилось с Анной и ее ребенком. В роддом поехала счастливая будущая мама, не имевшая никаких проблем со здоровьем. На учете у врача она стояла, все анализы и УЗИ были в порядке.

А теперь без матери остались трое детей. Самому младшему пришлось вызывать скорую после того, как он узнал, что мамы больше нет.

Дело открыли, главного врача уволили

Чуть раньше у Анны погиб брат Роман, служивший в ВСУ, ему было 36 лет. Сама Анна не дожила до своего 36-летия месяц.

После этой трагедии исполняющий обязанности мэра Костополя Давид Дидух заявил, что с главным врачом этой больницы Романом Товарницким контракт не будет продлен. С 28 марта он будет уволен.

Свой пост Товарницкий занимал с 2003 года. В приемной главврача нам сообщили, что сейчас Товарницкий в отпуске. А связаться с его заместительницей не удалось, она не брала трубку.

В полиции Ривненской области возбуждено уголовное производство по ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Это уже не первый случай, когда в этой больнице гибнут младенцы. К примеру, в 2015 году во время родов умер ребенок. Родители обвиняли врачей, жаловались на их непрофессиональные действия.