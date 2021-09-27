Причиной взрывов на арсенале в Калиновке была диверсия: Венедиктова рассказала о расследовании дела

На 48-й военный арсенал в Калиновке Винницкой области в сентябре 2017 года, скорее всего, проник посторонний и установил там взрывное устройство. Именно такая версия инцидента подтверждается вещдоками, информацией свидетелей, заключениями экспертов и рассматривается в Офисе генерального прокурора Украины как основная.

Об этом в понедельник, 27 сентября, на своей странице в Facebook сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова. Генпрокурор отметила, что взрывы боеприпасов в складских помещениях и на площадках открытого хранения в Калиновке прогремели четыре года назад. В результате были повреждены не только объекты военной части, но и здания местных жителей. Убытки оцениваются в свыше 5,9 млрд гривен.

Что касается того, кто именно мог совершить диверсию, то следователи особо тщательно прорабатывали версию причастности диверсионно-разведывательных групп РФ или террористических организаций "Л/ДНР". В этом контексте украинские правоохранители сотрудничают с чешскими коллегами.

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Кроме того, теракт в прокуратуре считают наиболее вероятной причиной пожара на ракетно-артиллерийском складе в Сватово Луганской области. Однако масштабное распространением огня связано с нарушением военнослужащими должностных требований и невыполнение приказов руководства, отметила Венедиктова.

Государство из-за ЧП в Сватово потеряло более 18 млн гривен имущественного вреда.

Расследование причин возгораний и взрывов на складах боеприпасов в течение 2015-2018 годов, в том числе в Сватово, Балаклее и Ичне, продолжается.

"Мы и дальше двигаемся к установлению истины", – подытожила генеральный прокурор Украины.

Напомним, что взрывы на военном складе в Калиновке Винницкой области прогремели 26 сентября 2017-го и продолжались трое суток. Фото пожара и последствий ЧП предлагаем посмотреть по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на складе под Винницей после ЧП обнаружили нарушения учета и порядка хранения вообще всего военного имущества.