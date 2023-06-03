Взрывчатку принесла девочка из дома: новые детали ЧП на детской площадке на Херсонщине

Причиной взрыва на детской площадке в селе Загоряновка Харсонской области, где пострадали двое малолетних мальчиков, стала детонация взрывоопасного предмета, которым игрались дети. Эту вещь из дома принес другой ребенок – девочка.

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Деталями происшествия 3 июня в эфире "Єдиних новин" поделился руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников. Напомним, что мальчики 13-ти и 10-ти лет пострадали из-за взрыва в Загоряновке днем ранее, 2-го числа.

"Конечно, виновата Россия и российская агрессия, потому что они оставили много взрывоопасных предметов. Но здесь еще есть вина родителей", – сказал Толоконников.

Он объяснил, что отец девочки принес домой много каких-то железяк. Его дочь забрала один из предметов с собой на детскую площадку. Что именно это было, пока что выясняется.

"Еще не с выяснили, что это был за предмет, но ребята им играли – подбрасывали, били его. И – подрыв, в результате два парня ранены", – сказал представитель ОВА.

Дети получили медпомощь. По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, их состояние стабильное.

"Младшего Марка осмотрели медики, и парень уже дома. 13-летнему Косте сделали операцию. Ребенок в больнице, здоровью ничего не угрожает", – заявил он.

Напомним: ранее Прокудин сообщал, что у 13-летнего мальчика осколочные поражения рук и ног. 10-летний пострадавший получил ранение живота.

В прокуратуре заявляли, что начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области во время полевых работ погиб 65-летний мужчина. Он наткнулся на взрывчатку, которую оставили после себя российские оккупационные войска.

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