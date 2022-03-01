Виталий Скакун подорвал мост вместе с собой, чтобы остановить оккупантов РФ: подробности о Герое

Виталий Скакун ценой собственной жизни подорвал Генический мост, чтобы помешать продвижению российских оккупантов. Бойцу с Тернопольской области было всего 25 лет, но теперь он – Герой Украины посмертно.

Подробнее о том, кто отдал жизнь за наше государство, читайте в материале OBOZREVATEL.

Отдал жизнь, но оккупантов не пропустил

В городе Бережаны Тернопольской области готовятся проводить в последний путь 25-летнего матроса, сапера 35-й бригады Виталия Скакуна. Боец в первый же день полномасштабного вторжения РФ отдал свою жизнь, чтобы помешать оккупантам – он подорвал Генический автомобильный мост, по которому должна была пройти военная техника россиян.

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Парень добровольно вызвался выполнить эту задачу. Но покинуть мост до взрыва он не успел. Как рассказывают побратимы Виталия, он лишь позвонил и сообщил, что взрывает. Затем раздался взрыв.

Герой Украины. Навсегда

Виталий окончил Бережанскую школу №3. Его там прекрасно помнят, в этом же учебном заведении работала мама парня.

"Да, его мама работала у нас педагогом-организатором. Однако позже она уехала на заработки в Европу, потому что нужно было поднимать двоих детей", – рассказывает OBOZREVATEL директор школы Владимир Гринкевич.

В прошлом году семья похоронила отца, который умер от тяжелой болезни. У Виталия осталась также старшая сестра Наталья, которая живет с супругом во Львовской области.

"Когда вчера мы проснулись от сирен во Львове, Виктория испугалась и начала паниковать… Но мы ее успокоили и сказали, что наша армия сильная, ВСУ защитят нас и все будет хорошо. На что дочка спросила: "Вооруженные силы – это мой дядька Виталик?" Я кивнула головой: "Да, он и еще сотни других". И сразу написала тебе, но ты молчал, ты защищал нас. Спасибо тебе, мой младший брат… Наш герой", – написала Наталья.

В школе говорят, что Виталия помнят. "Он учился у нас с первого класса. И запомнился как ребенок, который очень любил справедливость. После школы он поступил в училище, освоил специальность электросварщика. Затем учился в Львовском политехнике. А после этого пошел служить на контракт", – рассказывает директор школы.

Мама Виталия уже вернулась из Италии в Бережаны, семья готовится к похоронам.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Виталию Скакуну посмертно присвоили звание Героя Украины.