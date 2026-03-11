Вызвали пиротехников: в Черновцах во время вскрытия в теле военного, которое передали из РФ, обнаружили гранату

В Черновцах во время судебно-медицинской экспертизы тела украинского военного, переданного из России в рамках обмена, эксперты нашли не разорванную гранату. Боеприпас оказался под кожей в районе бедра и не сдетонировал.

Из-за угрозы взрыва из морга эвакуировали персонал и вызвали пиротехников. Об инциденте рассказал начальник учреждения Виктор Бачинский в интервью для Суспільного.

Опасную находку обнаружили во время вскрытия. Эксперт уже провел исследование черепной и грудной полостей, а когда начал вскрытие конечности, под кожей нашел неразорвавшуюся гранату.

Боеприпас попал в тело через брюшную полость, прошел сквозь него и остановился под правым бедром, так и не взорвавшись. После этого работников морга немедленно эвакуировали, а взрывотехников вызвали для безопасного извлечения устройства.

Гранату вывезли на специальный полигон и обезвредили путем подрыва. "Если бы ее не обнаружили вовремя, боеприпас мог сдетонировать непосредственно в помещении морга", – говорит Бачинский.

Во время работы с репатриированными телами иногда находят взрывные предметы – обычно в карманах одежды. Однако случай, когда гранату обнаружили непосредственно внутри тела погибшего, стал первым.

Из-за подобных рисков перед началом судебно-медицинской экспертизы тела обязательно проверяют пиротехники и другие специалисты. Только после этого к работе допускают судебно-медицинских экспертов.

С начала года в Черновцах уже получили около 500 тел погибших, переданных в рамках обменов с Россией. Часть из них еще не удалось идентифицировать, а процесс установления личности может длиться месяцами из-за сложного состояния останков.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что за четыре года полномасштабной войны в Украине зарегистрировано более 240 тысяч уголовных правонарушений, связанных с агрессией РФ. Из них более 211 тысяч составляют военные преступления.

