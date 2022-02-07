'Вызвали на допрос в ГБР': Жуков рассказал, что ждет полицейского, рассказавшего о ДТП с Трухиным. Видео

Сотрудника патрульной полиции Сергея Петрика, который дал интервью о резонансном ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Правоохранитель будет давать показания в ГБР в качестве свидетеля.

По словам начальника департамента патрульной полиции Украины Евгения Жукова, инспектора, который давал интервью, будут защищать от давления. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Христя" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Жукова, после публикации интервью с Сергеем Петриком и видео с его нагрудной камеры, было инициировано служебное расследование по этому делу. В частности, выясняется, какие были запросы насчет видео с нагрудной камеры патрульного и куда оно передавалось.

Видео дня

Также начальник департамента патрульной полиции заверил, что нормально отнесся к тому, что его подчиненный дал интервью. Жуков подчеркнул, что на патрульного Петрика не будет осуществляться никакого давления со стороны руководства патрульной полиции.

"Мы строим демократическую полицию. Если человек изъявил желание пообщаться с журналистами, то он пообщался. На данном этапе никакого давления на него не будет. Я как начальник департамента не дам его на растерзание. Человек поговорил, пообщался, ответил на вопросы и сейчас его уже вызвали в ГБР, чтобы пообщаться как со свидетелем. Поэтому мы будем полностью защищать нашего сотрудника, и он и дальше будет у нас служить", – сказал Жуков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Примечательно, что на видео, которое опубликовала "Украинская правда" 2 февраля, нардеп говорит полицейскому: "Давай я тихонько в лес пойду". Также он обещает решить вопрос с главой Министерства внутренних дел.

Отметим, что патрульный полицейский Сергей Петрик, который запечатлел видео общения народного депутата Александра Трухина с правоохранителями после ДТП на нагрудную камеру, заявил, что оно, скорее всего, не единственное. По его словам, боди-камеры были у всех сотрудников полиции, которые находились на месте аварии.

Нардеп заявил, что дал все показания и не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии. Дело передали в ГБР. В сентябре в ведомстве отмечали, что еще не установили, был ли за рулем Трухин.

Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.