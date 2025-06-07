'Вытолкали из помещения': адвокат пожаловалась на угрозы оружием и телесные повреждения со стороны работников ТЦК

Адвокат Ирина Волошина заявила, что представители Хмельницкого РТЦК и СП препятствовали ей оказывать правовую помощь клиенту, не пускали в помещение и оттолкнули от двери, нанеся легкие телесные повреждения в виде ушиба плеча. Кроме того, по ее словам, звучали угрозы применения оружия.

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Как передает "СтопКор", эти события произошли 20 мая 2025 года. В тот день Волошина сопровождала своего клиента в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Клиент признан непригодным к службе и исключен из воинского учета еще в 1992 году по состоянию здоровья.

Он обратился в "военкомат" самостоятельно, чтобы предоставить документы с подтверждением своего статуса, но там требовали пройти медицинскую комиссию.

Как пояснила адвокат, мужчина был обеспокоен и считал, что ему хотят вручить повестку. Эксперт объяснила: в документах было определенное несоответствие, поэтому надо было написать заявление, чтобы все исправили.

"Мы подготовили заявление. Он его понес сам. Потом жена моего клиента позвонила и говорит, что держат его, не выпускают и хотят везти в Хмельницкий на ВВК", – рассказала Волошина.

Она немедленно отправилась в ТЦК, где, по ее словам, ситуация обострилась. Правозащитница требовала разрешения присутствовать при выяснении обстоятельств, но вход "заблокировали". Когда она взялась за дверную ручку, чтобы открыть, с другой стороны за ручку держался начальник ТЦК Олег Гулько, утверждает Волошина.

"Я второй раз пыталась повернуть ручку, чтобы открыть дверь, но в это время один из военнослужащих, которые присутствовали на месте происшествия, Олейник Сергей схватил меня за правое плечо и силой толкнул в сторону выхода из помещения ТЦК, причинив мне легкие телесные повреждения", – пожаловалась женщина.

Она добавила: ни Гулько, ни другие военнослужащие не озвучивали ей требования покинуть помещение. "Это было сделано молча. Просто схватил и вытолкнул", – возмутилась правозащитница.

Она утверждает, что Олейник заявил ей: "Я мог вообще открыть огонь на поражение и застрелить". Адвокат считает, что эти угрозы – очевидное превышение полномочий.

Волошина обратилась в полицию (тогда ее клиента отпустили). Но заявление принимать сначала отказывались.

"Я вместе с полицейским и клиентом подошли к деловоду и настойчиво просили принять указанное заявление. Заявление было принято", – подчеркнула специалист.

На территории "военкомата", кстати, велось видеонаблюдение – но кадры этого события так и не нашли. Участковый сообщил, что представитель ТЦК отказался давать какие-либо показания по ситуации.

Волошина обратилась и в военную прокуратуру с просьбой провести служебное расследование относительно препятствования адвокатской деятельности и превышения полномочий. Сейчас она ждет ответа.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Одесской области правоохранители задержали инспектора районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в вымогательстве взятки. За 2500 долларов он обещал "бронь" от мобилизации.

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