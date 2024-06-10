Выступал в поддержку России: экс-нардепа от Партии регионов Святаша приговорили к 12 годам лишения свободы

Экс-нардеп IV-VIII созывов от Партии регионов Дмитрий Святаш был приговорен к 12 годам лишения свободы. Его обвиняют в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Экс-нардеп с 2019 года находится в России.

В суде прокурор доказал, что бывший народный депутат в 2022 году опубликовал на своей странице в Facebook сообщения, в которых содержатся нарративы об отсутствии вооруженной агрессии России против Украины. Также обвиняемый призывал жителей временно оккупированных территорий соглашаться на сотрудничество с оккупантами.

Кроме того, за период с 2008 по 2014 год Святаш был бенефициаром группы предприятий, занимавшихся сбором и продажей автомобилей из Российской Федерации. Пользуясь финансовым кризисом 2008 года, он получил кредит в банке более чем на 50 миллионов долларов США и не вернул в общей сложности более 2,2 миллиарда гривен.

Печерский районный суд Киева решил приговорить экс-нардепа к 12 годам лишения свободы с конфискацией его имущества. Судебный процесс проводился при его отсутствии, но с участием защитника, действовавшего по договоренности с подсудимым.

Что известно о Дмитрии Святаше?

Как сообщает информированный источник, в 2019 году Дмитрий Святаш был объявлен в розыск по делу о мошенничестве и подделке документов. Тогда было заявлено, что экс-нардеп скрылся в Российской Федерации.

После вторжения РФ 24 февраля 2022 года Святаш выступал в поддержку России, за что Кремль видел Дмитрия Святаша своим гауляйтером в Харькове после захвата города.

В мае 2022 года стало известно, что прокуратура Харьковщины расследует дело в отношении бывшего народного депутата от Партии регионов Дмитрия Святаша по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

Имущество и активы экс-нардепа Дмитрия Святаша были арестованы и переданы Агентству по розыску и управлению активами, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

22 декабря 2022 года стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Святаша.

В мае 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Святашу о подозрении в государственной измене.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против супруги бывшего депутата Игоря Маркова от запрещенной Партии регионов, Инессы Марковой. Ей сообщили о подозрении в госизмене, а также наложили арест на ее имущество на сумму более 250 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности собрали доказательную базу против очередного коллаборанта из Херсона, экс-регионала Максима Кацидана. Он добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил местный орган власти на временно оккупированных территориях.

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