Высший совет правосудия отстранил всех судей Киевского апелляционного суда: что происходит

В понедельник, 30 сентября, Высший совет правосудия (ВРП) отстранил от рассмотрения судебных дел четырех судей Киевского апелляционного суда – Вячеслава Дзюбина, Юрия Слива, Игоря Паленика и Виктора Глиняного. Отстранение будет действовать до завершения разбирательства по существу уголовного дела в отношении их, или до его закрытия.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что ВРП таким образом удовлетворило ходатайство заместителя генпрокурора, руководителя САП Александра Клименко.

Решение ВРП объявил председатель органа Григорий Усик. Он подчеркнул, что судья Киевского апелляционного суда Вячеслав Дзюбин отстранен от осуществления своих обязанностей из-за привлечения его к ответственности по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного следующими статьями Уголовного кодекса Украины: частью 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, предварительно организовавшихся в устойчивое объединение для совершения этого правонарушения), и частью 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере).

Аналогичные решения СРП приняла и в отношении судей Сливы, Паленика и Глиняного.

Напомним, судей обвиняют в получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие решения о снятии ареста с двух самолетов по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева.

По версии обвинения получил взятку судья Вячеслав Дзюбин. 10 тысяч долларов из этой суммы он оставил себе, а остальные 25 тысяч отдал Игорю Паленику.

Тот в свою очередь обменял 16600 долларов на другие купюры и передал их Сливе и Глиняному (по 8300). Сливы передали деньги в пачке кофе, а Глиняному – как рекламную брошюру.

В ходе обысков следствие обнаружило у подозреваемых 34 тысячи 800 долларов, которые были переданы как взятка.

Как сообщал OBOZ.UA:

30 ноября стало известно о задержании по подозрению во взятке нескольких судей апелляционного суда Киева. Правоохранители имен не называли, по данным СМИ, это заместитель председателя суда Виктор Глиняный, судьи Вячеслав Дзюбин, Игорь Паленик и Юрий Слива.

Фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Киевский апелляционный суд выступил с публичным заявлением в связи с задержанием четырех судей. Там подчеркнули, что коллектив суда не осведомлен об обстоятельствах уголовного дела, которое расследуется правоохранителями.

4 декабря 2023 года Высший совет правосудия дал согласие на заключение под стражу четырех судей Киевского апелляционного суда – Вячеслава Дзюбина, Юрия Слива, Игоря Паленика и Виктора Глиняного.

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