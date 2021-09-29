Высший антикорсуд оправдал обвиненных в растрате 88 млн гривен руководителей ГЗКУ

В среду, 29 сентября, Высший антикоррупционный суд вынес решение, которым оправдал директора ПАО "Государственная зерновая корпорация Украины" (ГЗКУ) в растрате 88,5 млн грн внутреннего бюджета предприятия. С оправдательным приговором наотрез несогласны прокуроры САП и уже готовят апелляционную жалобу.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook. Кроме самого директора "ГЗКУ", участие в растрате корпоративных средств принимали еще два руководителя других предприятий, они также фигурирует в деле как подсудимые.

Согласно материалам, рассмотренных судом, директор ГЗКУ подписал договор на поставку кукурузы с ПАО "Рокитнянский комбинат" и ПАО "Васильковхлебпродукт". Он распорядился выплатить 50 млн грн первому предприятию и 38,5 млн грн – другому в качестве предоплаты.

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Позднее оказалось, что товар так и не поступил в закрома госкорпорации, а ее директор с самого начала не был намерен его закупать, что подтвердилось в документах. Таким образом ГЗКУ утратила из своего бюджета 88,5 млн грн, и потрачены они были нужды третьих лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, подавляющее число украинцев скептически относится к нашумевшему закону "Об олигархах" и сомневается, что его внедрение в современные реалии существенно снизит уровень коррупции по стране.