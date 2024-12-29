Вышла в окно в канун дня рождения дочери: в Кропивницком при загадочных обстоятельствах погибла молодая женщина

В Кропивницком вечером 26 декабря из окна седьмого этажа выпала местная жительница Татьяна Лебедь. Женщина погибла; у нее осталась четырехлетняя дочь. Подруги и знакомые подозревают, что к трагедии мог быть причастен муж Татьяны, который как раз перед ее "самоубийством" приехал якобы на разговор о разводе и алиментах и, возможно, находился в квартире в момент смерти Лебедь.

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Знакомые погибшей создали отдельный аккаунт в Instagram, чтобы собрать там всю доступную информацию, скриншоты сообщений и другие подробности о том, что произошло. Они обратили внимание на то, что Лебедь часто жаловалась на отношения с экс-возлюбленным, говорила, что он изменял и поднимал руку. Из-за стресса у нее начались проблемы со здоровьем, возникали панические атаки, она теряла сознание. В больнице ей назначили транквилизаторы.

"Я была в созависимых отношениях, как я уже потом поняла, тяжело было и тяжело сейчас. Девять лет мы были вместе, и половину времени он меня просто уничтожал до такого состояния, что мне было стыдно выходить в город. В меня тыкали пальцами разные малолетки и смеялись, машину подрезали, когда я ехала с ребенком, и еще много всякого..." – писала Татьяна.

"Он высасывает из меня все хорошее, тупо все, я просто потом не могу найти сил дальше жить эту жизнь", – признавалась украинка.

Похоронили Татьяну Лебедь 29 декабря. Она погибла незадолго до дня рождения дочки.

Законный супруг женщины опубликовал на своей Instagram-странице оправдания: мол, ему пишут "очень плохие вещи", но он "не плохой, не конфликтный человек".

Мужчина утверждает, что он всегда "старался для семьи".

"Я не виноват в случившемся, я никогда не желал зла Тане, даже когда ссорились, я всегда уходил от конфликта в другую комнату или из дома, чтобы не провоцировать. Опомнитесь, что вы говорите, если бы я был плохой человек – со мной никто бы не жил так много лет", – заявил он.

Одна из подруг Татьяны поделилась перепиской с "подозреваемым".

Он тогда писал ей, что все произошло в 22:05 пятницы, когда он уже "выходил из квартиры и стоял в тамбуре одетый". Мол, разговор по поводу развода и алиментов был спокойным, они обсуждали, когда подадут документы в суд.

"Я стоял у входной двери, а она в комнате. Я развернулся, открыл дверь, сказал: "Пока". Она закрыла дверь, крикнула: "Пока", – и слышу окно открывшееся, я залетаю туда… а она…".

Вика Радченко в Facebook отметила, что подруги Татьяны подняли огласку, а у ее бывшего, возможно, "есть ресурс", чтобы попытаться избежать наказания.

В полиции Кировоградской области сообщили, что сведения о происшествии, в результате которого погибла молодая женщина, внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

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