Вышел на обеденный перерыв и не вернулся: в Луцке обнаружили мертвым мужчину

В Луцке в среду, 9 февраля, посреди улицы на проезжей части обнаружили мертвого мужчину. Человека без признаков жизни в полдень нашли прохожие в микрорайоне Вересневое возле сахарного завода.

С виду умершему было 65-70 лет, выяснилось, что он работал на предприятии, возле которого обнаружили его тело. Об этом сообщает телеканал "Конкурент TV" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место инцидента вызвали скорую и полицию.

Видео дня

От местных жителей стало известно, что во время обеденного перерыва мужчина вышел в магазин и не вернулся. По дороге на завод он упал на асфальт и скончался на месте.

По словам очевидцев, тело умершего гражданина было синеватого оттенка. Это может являться признаком инсульта, однако точную причину смерти установят судмедэксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре было обнаружено тело молодого человека, повешенного на дереве. При себе у него было удостоверение участника боевых действий.