Вышел на обеденный перерыв и не вернулся: в Луцке обнаружили мертвым мужчину

София Закревская
Расследования
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Вышел на обеденный перерыв и не вернулся: в Луцке обнаружили мертвым мужчину

В Луцке в среду, 9 февраля, посреди улицы на проезжей части обнаружили мертвого мужчину. Человека без признаков жизни в полдень нашли прохожие в микрорайоне Вересневое возле сахарного завода.

С виду умершему было 65-70 лет, выяснилось, что он работал на предприятии, возле которого обнаружили его тело. Об этом сообщает телеканал "Конкурент TV" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место инцидента вызвали скорую и полицию.

На место ЧП вызвали патрульных.
Видео дня

От местных жителей стало известно, что во время обеденного перерыва мужчина вышел в магазин и не вернулся. По дороге на завод он упал на асфальт и скончался на месте.

По словам очевидцев, тело умершего гражданина было синеватого оттенка. Это может являться признаком инсульта, однако точную причину смерти установят судмедэксперты.

Мужчина умер возле завода, на котором работал.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре было обнаружено тело молодого человека, повешенного на дереве. При себе у него было удостоверение участника боевых действий.

Обращение команды OBOZREVATEL.
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