Выпал из окна? В центре Москвы нашли мертвым националиста, призывавшего к захвату Украины

В центре Москвы в понедельник, 27 декабря, нашли мертвым российского националиста и основателя заблокированного в РФ ультра-правого проекта "Спутник и Погром" Егора Просвирнина. Его тело обнаружили под окнами дома на улице Тверской.

Кадры с места события опубликовал российский Telegram-канал Mash. Пропагандисту было 35 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как пишет ТАСС с ссылкой на источники в правоохранительных органах, в момент падения, Просвирнин, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, российские СМИ пишут, что рядом с телом блогера обнаружили нож и газовый баллончик. Эти предметы он якобы выбросил перед падением. На опубликованных кадрах видно, что он был без одежды.

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Российская служба ВВС уточнила, что соседи погибшего рассказали, что из его квартиры на протяжении дня было слышно кричи и ругань. Также СМИ пишут, что Просвирнин якобы ругался с женой и тещей.

Просвирин в 2012 году основал издание "Спутник и Погром". Сначала оно заработало в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте", позже появился сайт. Ресурс поддерживал оккупацию Россией Крыма, а также оккупацию Луганской и Донецкой областей. В 2017 году Роскомнадзор заблокировал проект. Причиной стала "пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму"

Сам Просвирнин также был сторонником российской агрессии против Украины. Пропагандист даже собрал для террористов "Л/ДНР" деньги и купил для них БТР. А в 2015 году он опубликовал статью в которой, в частности, предлагалось "обрушить Украину" и создать "Русское национальное государство". По этому факту к нему приходили с обыском.

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Как сообщал OBOZREVATEL,в Берлине на улице нашли мертвым российского дипломата. Тело 35-летнего мужчины лежало на тротуаре под зданием посольства РФ.