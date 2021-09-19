Как известно в России проходят незаконные выборы в ГосДуму. И наблюдая за этим процессом, я отметил интересный момент.

Одним из факторов незаконности данных выборов является участие в них жителей оккупированных территорий Украины, полуострова Крым и части Донбасса, получивших паспорта РФ. Так вот, приезжающих с оккупированных территорий Донбасса, так называемых “ДНР” и “ЛНР”, отводят голосовать в места, отведённые сугубо для “жителей ДНР”.

То есть, даже в Крыму голосуют на обычных участках для голосования, а вот для “ДНР/ЛНР” – свой лепрозорий.

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Казалось бы, в чём разница между гражданами России из России и так называемыми гражданами РФ с оккупированной части Донбасса?

Делается это, чтобы бюллетени проголосовавших так называемых граждан РФ с оккупированных территорий Донбасса, отделять от бюллетеней граждан России. То есть, вот такая сегрегация, ярко являющая статус вот этих вот всех паспортоносцев.

Забавно, но сегодня многие российские СМИ публиковали видео с родителями террориста Александра Захарченко, которые ехали на выборы в Ростов и вещали “Мы становимся частью Великой России, а частью чего становитесь вы?” Смешно выглядели два этих пенсионера, с учётом того, что их везли как свиней в загон. Отдельный, ограждённый от граждан России загон. Правда, что в загоне, что за его пределами, российский свинарник абсолютно одинаковый. Но свинья в загоне выглядит куда более убого, чем та, что вне его.

С – Сегрегация.

P.S. Так называемые выборы в ГосДуму РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса – это не только возможность за бесплатно прокатиться на автобусе на Ростов и обратно, но и вспомнить позабытый вкус Snickers.

На фото продуктовый пакет, который выдают тем, кто едет в Россию голосовать.

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