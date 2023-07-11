Беларус в Таиланде устроил "разнос" отдыхающим россиянкам. Мужчина обвинил граждан страны-агрессора в молчании о преступной войне против Украины и заявил, что в Беларуси не поддерживают Россию.

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Видео эмоционального общения беларуса с россиянками попало в сеть. "Национальность русский оскомину набила всему миру", – сказал он (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

По словам гражданина Беларуси, он не может смотреть на россиян, – его "трясет", поскольку они "твари".

"Мы не русские, мы беларусы, поэтому мы х** ложили на вас, русских! Вы твари конченые все вместе с Путиным вашим! Весь ваш народ молчит с 2022 года", – не смог сдержать эмоций мужчина.

Россиянки в свою очередь заявили, что вызовут полицию.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мариуполе смелый пенсионер поставил оккупантов на место. Он заявил, что если бы был моложе, то "мочил бы их за Украину".

– В сеть попали кадры пустых пляжей в оккупированном Крыму. В Феодосии и Коктебеле несмотря на летнюю погоду отдыхающих не наблюдается.

– О том, как россияне со слезами прощаются с Крымом, читайте в нашем материале.

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