Зеленский уйдет досрочно, Украину возглавит молодой политик, а Россию ждет развал: о чем говорят карпатские мольфары

Президент Владимир Зеленский не сможет завершить срок своей каденции и раньше времени покинет пост главы государства – такое неожиданное и даже сенсационное предсказание сделала карпатская мольфарка Мария Цвылинив. Эта новость вызвала небывалый интерес среди украинцев – одни отнеслись к пророчеству критично, другие же вспомнили о сбывшихся предупреждениях украинских шаманов.

Кто такие мольфары, что они предрекали нашей стране в разные годы и какие из предсказаний сбылись – рассказывает OBOZREVATEL.

Мольфары — маги, волхвы, шаманы и целители гуцульских земель Западной Украины, работающие со стихиями, миром духов, животных и растений. С древних времен они селились в лесах и на окраинах отдаленных деревень Карпатских гор. Тихая уединенная жизнь помогала им глубоко прочувствовать окружающий мир.

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Согласно поверьям, мольфары могут воздействовать на погоду, заниматься целительством, предсказывать будущее, поэтому в разные год к ним нередко обращались журналисты – чтобы узнать о судьбе государства, политических перспективах и разобраться в будущем Украины.

Сейчас мольфарство постепенно вырождается — говорят, что настоящих мольфаров почти не осталось. Последним был Михайло Нечай, умевший останавливать дождь и лечить людей. А еще говорят, что когда в 2011 году его убили, многие карпатские шаманы ушли в подполье, опасаясь за свои жизни. Но в горах все же есть те, кто решается назвать себя мольфаром.

Многие из пророчеств уже сбылись, включая бегство президента Януковича и войну на Донбассе. А многим, вероятно, еще предстоит сбыться. Верить ли украинским провидцам — каждый решает сам. Но важно помнить: что бы они не сказали, ход событий всегда можно изменить – именно так заканчиваются все предсказания мольфаров.

Недавнее предсказание о судьбе президента прозвучало в эфире программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. Мария Цвылинив, погадав на тарелке с теплым воском, рассказала, что Владимир Зеленский не сможет завершить срок своей каденции и раньше времени покинет пост. Более того, по словам женщины, политику грозит серьезная опасность вплоть до физической расправы.

"Кто-то за Зеленским следит и нет никого, кто бы мог его предупредить, чтобы он был внимателен. Кто-то может его побить, что-то из его имущества уничтожить. Он в опасности", – заметила мольфарка.

Мария указала, что президент – добрый человек, но не может выполнить все, что обещал до своего избрания. Именно это станет причиной, почему он не захочет "досиживать" до конца срока.

"Жаль его, я бы хотела Зеленского увидеть здесь, у себя в гостях. Я бы все ему о нем рассказала, поведала будущее и дала хороший совет", – подчеркнула женщина.

О предстоящих выборах в Верховную Раду мольфарка сказала однозначно – команда Зеленского проиграет. А на ее место придет "старая" во главе с женщиной, которая принесет Украине мир, благополучие и процветание. Знахарка уверена, что украинцам осталось недолго подождать, всего лишь 3-4 года.

В феврале известная мольфарка Магдалена Мочиовски заявила, что Украину скоро может возглавить новый политик – молодой и не очень известный. Он станет именно тем лидером, который выведет страну из экономического и политического кризиса. Компанию лидеру также может составить женщина – тоже неизвестная и молодая.

Провидица также считает что война на востоке Украины будет продолжаться, однако ситуация улучшится – территории понемногу начнут возвращаться под контроль Киева.

Знахарка предсказала, что коронавирус не отступит – будет мутировать, и в результате чего умрет много людей. Давление на общество в виде карантина вызовет бунты во всем мире, в Украине – тоже. А это приведет к мировому экономическому кризису. Собственно, во многих странах именно это и происходит.

По поводу сегодняшней ситуации на границах Украины тревожный прогноз еще в феврале дал мастер Стефан Овен: "Когда закончится война? Дата не готова еще. Я думаю, еще 5 лет, не менее, мы будем с этим жить. Могут быть попытки вторжения с территории Крыма, это я не исключаю".

А вот стране-агрессору, по словам мольфара, следует готовиться к большим переменам. "Если Украина станет свободной, то, я думаю, что мы увидим очень скоро развал нашего великого соседа. Развал на маленькие княжества и упадок".

Нелегкую судьбу шаманы предрекают и главе Кремля Владимиру Путину: "Он не сам уйдет. Там будут перемены. На политической арене. Заменят его", — говорила Магдалена.

Самого известного украинского мольфара звали Михаил Нечай. Летом 2011 года его зарезал мужчина, который приехал из Львова. Впоследствии преступника признали шизофреником, хотя местные до сих пор уверены, что убийство было заказное, возможно, даже политическое.

"У вас в Киеве какого-то пана сегодня рукоположили на царя. Его убьют через три года", – сказал мольфар в день инаугурации Виктора Януковича. Эти слова провидец произнес в 2010 году, а ровно через три года произошло свержение режима "беглого" президента.

Предсказал мольфар и дату своей смерти – за год в календаре обвел красным 15 июля 2011 года. "За месяц до убийства ему звонили люди, а он говорил, что до 15 числа принимает. Это было при мне. Что должно быть – того не миновать", – говорила его односельчанка.

Также Нечай предсказывал, что генофонд Украины будут пытаться уничтожить, а территории будут растягивать на куски. Среди зон наибольшего риска он называл и восток Украины, где сейчас идет война. Видел угрозу и со стороны Румынии и Польши, которые якобы нацелились на Галичину.

"Нас на карте не будет, но это временные явления. Уверен, еще придет время, и Украина уже будет совсем другая страна. Украина уже была построена, но распалась на два лагеря, единый народ стал врагом сам себе, так сделала третья сторона", – говорил он много лет назад.

А в посмертном пророчестве знаменитого карпатского мольфара говорится, что украинцы будут еще долго оправляться от Революции Достоинства. Должно пройти больше, чем пять лет, чтобы наша страна окрепла в экономическом плане.

"Даже после смены коррупционной власти украинцам придется еще долго и тяжело работать, чтобы поставить на ноги детей и не обеднеть окончательно", – говорил мольфар.