Вторжение Беларуси: генерал назвал проблему армии Лукашенко

Армия Беларуси, вторгнувшаяся в Украину, оснащена на среднем уровне, всех видов вооружений у них есть "понемногу". Белорусских военнослужащих идеологически "обрабатывали", но их мотивация крайне низка.

Человеческие потери, которые неизбежно будут среди белорусов в ходе этой войны, сведут мотивацию к нулю. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"По количеству это не очень большая армия. Оснащение и вооружение этой армии примерно среднего уровня. У них есть понемногу всего – артиллерия, бронетехника, самолеты", – рассказал он.

Видео дня

По словам генерала, белорусских военнослужащих наверняка "обрабатывали", заверяя, что в Украине "бандеровцы" и "фашисты".

"Но не думаю, что у них есть мотивация воевать в Украине. Как только они столкнутся с реалиями жизни, с реалиями войны, когда не понятно, за что они воюют и не понятно, за что гибнут, многое станет на свои места", – заявил генерал.

Он признал, что белорусские оккупанты – "это силы, на которые нам надо находить свои силы".

Вместе с тем Романенко подчеркнул, что армия президента страны-агрессора России Владимира Путина остается основной силой агрессии против Украины.

"Мы сорвали им первую наступательную операцию. Они рассчитывали захватить Украину в течение 1-2 суток, но им не хватило и 3 суток, и более. Были сорваны задачи, которые ставились. Поэтому они перегруппировываются, собирают свои силы, пытаются изыскать наиболее подготовленные и поставить их на главных направлениях. Главное из них – Киевское", – пояснил генерал.

"Мой прогноз не оптимистический и не пессимистический, а реалистический. Мы будем биться и сражаться, пока хватит сил", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 1 марта, белорусская регулярная армия вторглась на территорию Украины. Граница была нарушена со стороны Черниговской области. Ранее с территории Беларуси по Украине наносились ракетные удары.