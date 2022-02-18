ВСУ семь лет назад с боями покинули Дебальцево: погибли 110 защитников

Семь лет назад, 18 февраля 2015 года после девяти месяцев обороны Дебальцево военные ВСУ покинули город. До этого украинские защитники обеспечивали изоляцию кризисного района и не допускали наступления оккупантов на другие территории.

Самые ожесточенные бои за стратегический район пришлись на январь-февраль 2015 года. По данным Генштаба, за это время погибли 110 украинских военных, 270 были ранены, семь – взяты в плен и 18 пропали без вести.

С мая 2014 года силы АТО провели более 40 операций по освобождению оккупированных территорий Донбасса. Большинство из них было успешными, в том числе освобождение Дебальцево в июле.

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Зимой ситуация в зоне АТО обострилась. Оккупанты любой ценой пытались взять под свой контроль Дебальцево и Донецкий аэропорт, чтобы принудить Киев к уступкам относительно статуса Донбасса, амнистии и выборов в органы местного самоуправления.

В феврале в район Дебальцевского выступления оккупанты стянули более 19 тысяч человек, которым противостояли 13 тысяч воинов ВСУ, из них непосредственно в районе Дебальцево – около 4,7 тысячи воинов.

Украинские бойцы мужественно противостояли противнику. Именно существенные потери вынудили оккупантов отказаться от дальнейшего наступления.

18 февраля 2015 года Верховный Главнокомандующий отдал приказ начать операцию выхода украинских сил из Дебальцево.

Во время выхода из города погибли 13 защитников, а за все время боев за Дебальцево – 136. Еще 331 военный был ранен. Потери техники составили около 30%.

За оборону позиций в районе Дебальцево государственными наградами Украины были награждены 379 военнослужащих, из- них 136 – посмертно. Отличиями Минобороны и Генштаба были отмечены 450 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что генерал США Уэсли Кларк назвал выход украинских военных из Дебальцево лучшей операцией со времен Второй мировой войны.