ВСУ провели учения вблизи админграницы с Крымом и отразили "вражескую атаку". Фото и видео

Вооруженные силы Украины провели учения на одном из военных полигонов Херсонской области вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом. Отрабатывались стрельбы из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщили OBOZREVATEL в командовании объединенных сил ВСУ. В учениях участвовали артиллерийские подразделения, входящие в состав группировки войск "Юг" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, целью учений было повысить уровень профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта АТО и ООС на Донбассе.

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"Подразделения прежде всего должны усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья", – подчеркнул командующий.

В настоящее время подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению десанта условного противника военнослужащие отрабатывают еженедельно.

"Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Именно эти качества им понадобятся при выполнении боевых заданий", – подчеркнул Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. По его словам, эта система имеет серьезный психологический сдерживающий фактор для противника.