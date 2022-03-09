ВСУ полностью отбили у врага Дергачи на Харьковщине

Вооруженные силы Украины отбили у российских оккупантов город Дергачи в Харьковской области. Наши военнослужащие теперь полностью контролируют этот населенный пункт.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram-канале вечером в среду, 9 марта. По его словам, "там уже продолжительное время ведутся активные бои".

"Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля", – написал он.

Синегубов подчеркнул, что потерь среди защитников Украины нет. "Мы на своей земле и будем защищать каждый сантиметр! Слава Вооруженным силам Украины!" – добавил он.

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Напомним, путинская армия обстреляла Дергачи ранним утром 9 марта. О жертвах или пострадавших информации не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 14 дней войны против Украины потеряли более 12 тысяч своих солдат и офицеров. Также наши защитники активно уничтожают вражескую технику.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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