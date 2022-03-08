ВСУ показали, как уничтожили танк и БТР врага

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику российской армии. Во вторник, 8 марта, наши военные лишили оккупантов еще одного танка и бронетранспортера, показав соответствующие кадры сокрушительных ударов.

Об этом в Facebook сообщили Сухопутные войска ВСУ, ссылаясь на 30-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Константина Острожского.

"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут частями. Военные говорят, что это их лингвистический выбор! Сегодня утром экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям! Смерть оккупантам!" – сказано в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL, российские оккупанты за полных 12 дней своего агрессивного вторжения в Украину потеряли уже более 12 тысяч солдат и офицеров. Еще враги потеряли свыше тысячи бронемашин, 300 танков оккупантов, 128 самолетов и вертолетов.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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