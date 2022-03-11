ВСУ показали, как артиллерия защищает Украину. Эффектные фото

Кирилл Лютый
Расследования
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ВСУ бьют оккупантов на всех линиях фронта
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Украинские военные дают мощный отпор российским оккупантам на всех линиях фронта. Особо активно работают также наши артиллеристы.

Об этом в Facebook пишет пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, ссылаясь на 26-ю артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

"16-й день героического сопротивления украинского народа террористическому нападению России на Украину. Все эти дни наши артиллеристы уничтожают врага на линиях фронта", – сказано в сообщении.

Украинские артиллеристы бьют российских оккупантов.
Видео дня
ВСУ продолжают защищать украинскую землю.
Артиллеристы защищают Украину от оккупантов.
Враг получает мощный отпор на всех линиях фронта.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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