ВСУ показали, как артиллерия защищает Украину. Эффектные фото

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Украинские военные дают мощный отпор российским оккупантам на всех линиях фронта. Особо активно работают также наши артиллеристы.

Об этом в Facebook пишет пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, ссылаясь на 26-ю артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

"16-й день героического сопротивления украинского народа террористическому нападению России на Украину. Все эти дни наши артиллеристы уничтожают врага на линиях фронта", – сказано в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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