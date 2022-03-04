Украина нуждается в средствах контроля неба, чтобы 'ослепить' самолеты и ракеты РФ, – генерал

В Украине создана мощная модель противостояния российской агрессии и многоуровневая оборона, по многим направлениям в ходе войны произошел перелом. В настоящее время больше всего страна нуждается в средствах контроля неба, которые способны "ослепить" самолеты и ракеты противника.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Нужны мощные средства контроля неба, радиотехнические средства, которые не давали бы возможность самолетам и ракетам направляться в Украину", – подчеркнул он.

Как пояснил генерал, такие средства делают самолеты и ракеты противника "слепыми", а также дают возможность переориентировать их на их же объекты.

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По его оценкам, "по многим направлениям удалось добиться успеха, что можно назвать переломным фактором".

Так, определены направления главного удара и центры противостояния. "Мы понимаем, куда противник наносит удары, какие точки являются основными объектами – Киев, Харьков, Херсон, Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, энергетические и военные объекты, транспортная инфраструктура".

Далее – в Украине создана многоуровневая оборона. "Мы уже создали многоуровневую оборону, начиная от ВСУ, Национальной гвардии и до территориальной обороны. В каждом областном городе мы сумели создать очень мощные центры сопротивления и защиты. И уже имеем хорошие результаты", – продолжил генерал.

Он также отметил эффективную работу ВСУ, которые наносят агрессору огромные потери. "Конкретные факты – удары по колоннам противника, это десятки танков и БТР. Потому что мы имеем новейшие средства наведения, которые действуют в автоматическом режиме".

Маломуж подчеркнул, что в состоянии войны произошло объединение всех граждан Украины, которые готовы защищаться. "Объединенное общество не по зубам ни одному агрессору", – заверил он.

"Россия рассчитывала на дезорганизацию, панику, возможное бегство людей, поддержку Путина, но, к большому удивлению Путина и его команды, этого не произошло. Только что я объехал шесть областей и предместья Киева – тысячи укреплений в разных местах, люди мотивированы, они готовы защищать свою землю", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что в войне России против Украины произошел перелом. ВСУ остановили врага на большинстве направлений, а на некоторых провели успешное контрнаступление.