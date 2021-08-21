ВСУ нанесут РФ непоправимый ущерб в случае наступления, – украинский генерал

Страна-агрессор Россия в последнее время нарастила возможности для быстрого перемещения своих войск у границы Украины. С ее стороны не исключены вооруженные провокации, демонстрация силы, а также и открытая агрессия.

В том же случае, если враг перейдет в наступление, украинские защитники смогут дать ему отпор. Об этом в интервью изданию "Укринформ" сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский.

"Главная угроза в том, что стратегической целью РФ остаются попытки сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния. Вот почему РФ наращивает военный потенциал на западном и юго-западном стратегических направлениях", – объяснил Сирский.

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По его словам, провокации РФ наиболее вероятны во время масштабных военных учений, таких как "Запад-2021", которые начнутся в сентябре. Агрессор может продемонстрировать свою боеспособность как вблизи украинской границы, так и на административной границе со временно оккупированным Крымом или на линии соприкосновения на Донбассе.

В случае вооруженной агрессии РФ против Украины Сухопутные войска смогут отразить нападение и защитить территориальную целостность нашего государства. Сирский добавил, что за годы гибридной войны ВСУ подготовились к полномасштабному отпору действий противника.

"Сухопутные войска ВСУ способны обеспечить развертывание на направлениях, находящихся под угрозой, группировок, необходимых для сдерживания врага и нанесения ему непоправимого ущерба", – подчеркнул генерал-полковник.

Он отметил, что сейчас украинская армия обеспечена необходимыми материальными ресурсами. У нее также есть несколько сотен тысяч ветеранов, которые уже прошли войну на Донбассе. Это мотивированные и подготовленные люди, которые в случае необходимости сформируют общевойсковые части и нескольких десятков частей территориальной обороны.

Сирский подчеркнул. что в любом случае Украина планирует свои действия так, чтобы сценарий с открытой агрессией и наступлением РФ "никогда не смог быть воплощен в жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил разместить в Украине американские системы ПВО. В ОП и в России отреагировали на его слова.