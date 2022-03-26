ВСУ на востоке Украины уничтожили почти сотню оккупантов и захватили десятки единиц вражеской техники

Защитники Украины отразили 6 вражеских атак на восточном направлении. Российские оккупанты потеряли еще около 100 человек личного состава.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook, опубликованной вечером в пятницу, 25 марта. "Устойчивость и храбрость украинских воинов войдет в историю", – отмечается в сообщении.

Так, в течение дня бойцы ВСУ уничтожили еще 8 танков, 7 бронетранспортеров, 7 боевых машин пехоты, 1 бронированную медицинскую машину, 8 единиц автомобильной техники, 2 беспилотника и 1 самоходную реактивную установку разминирования УР-77.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 16 тысяч человек личного состава. Также россияне лишились более 560 танков, 1600 боевых бронированных машин, 240 самолетов и вертолетов, 5 кораблей и катеров, а также сотни единиц другой техники.

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