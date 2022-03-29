ВСУ на восточном направлении за один раз уничтожили до 70 оккупантов и много вражеской техники

Российские оккупанты снизили активность на восточном направлении, в течение суток 29 марта враг совершил лишь одну атаку на позиции защитников Украины. При этом "вторая армия мира" понесла очередные крупные потери.

Об этом сказано в вечерней сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Украинские военные уничтожили еще около 70 оккупантов.

Также россияне лишились одного танка, двух боевых машин пехоты, один бронетранспортер, одну боевую бронированную машину "Тигр" и один автомобиль.

"Сколько еще российского пушечного мяса должно погибнуть, чтобы в кремле задумались о бесперспективности захватнических планов по Украине? И пока карлик думает, что украинские воины будут продолжать добавлять аргументации в виде уничтоженной техники и личного состава рашистов", – отмечается в сводке.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине было ликвидировано уже около 17 200 оккупантов. Также россияне потеряли 600 танков, 1700 боевых бронированных машин, свыше 250 самолетов и вертолетов, 7 кораблей и катеров, а также сотни единиц другой техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!