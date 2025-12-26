Украинские дроноводы продолжают минусовать численность оккупационной российской армии. В частности, эффективно уничтожают захватчиков в Покровске.

Видео дня

Бойцы 425-й отдельного штурмового полка "Скала" показали динамичное видео ликвидации 13 российских оккупантов. Кадры уничтожения врага были опубликованы в Telegram-канале подразделения.

Украинские воины показали "денацификацию" россиян в Покровске

"В Покровске российские оккупанты массово погибают от ударов ФПВ-дронов и бомберов. Движение, бегство или попытка спрятаться не спасают — финал всегда один", – лаконично прокомментировали "убийственные" кадры защитники.

Группу из трех российских штурмовиков в Покровске защитники обнаружили среди белого дня. Оккупанты не прятались – несмотря на то, что приближение к ним украинского дрона невозможно было не услышать. За чрезмерную самоуверенность захватчики тут же поплатились: все трое были уничтожены.

Еще двое "освободителей" спрятались от "благодарности" под лестницей моста – но избежать встречи с FPV-дроном это им не помогло.

Еще один захватчик пытался поиграть с украинским дроном в "квача", бегая от него вокруг дерева. Выиграл в итоге украинский FPV.

Мгновенная карма настигла также оккупантов, которые ехали штурмовать украинские позиции на багги – через чистое поле. Оба россиянина были ликвидированы.

Еще один россиянин, которого защитники назвали "одиноким бегуном", нашел свою смерть в безымянной посадке.

Группе из двух несколько лучше снаряженных российских штурмовиков сперва повезло: дрон, прилетев к ним, не разорвался.

Однако второй удар оказался значительно более эффективным – и последним для россиян.

Последний на этом видео оккупант пытался убежать от смерти, однако безуспешно: для надежности по нему ударили двумя дронами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях нацгвардейцы ловко уничтожили вражеский "Солнцепёк". Установку, стоимость которой достигает 8 млн долларов, пилоты тяжелых бомберов Lasar's Group уничтожили сбросами.

Также сообщалось, что оккупанты несут катастрофические потери из-за пьяных командиров на Запорожском направлении. Данные по этому поводу раскрыли агенты движения "Атеш".

