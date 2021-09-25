ВСК допросила экс-главу ГУР по делу 'вагнеровцев': Бутусов раскрыл детали

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады провела заседание по делу о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Оно состоялось в здании Министерства обороны (МО) Украины, оппозиционным нардепам ограничили доступ.

Таким образом, на допросе бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР МО) Василия Бурбы смогли присутствовать лишь "слуги народа". Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания Цензор.нет, журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в ВСК.

Сообщается, что Бурба в ходе заседания комиссии раскрыл обстоятельства провала операции по "вагнеровцам", которые якобы подтверждают предательство и утечку информации в КГБ Беларуси.

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"Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном, и был детально согласован", – пишет Бутусов.

Провал спецоперации, по его словам, произошел уже после, когда состоялось совещание в кабинете президента Украины Владимира Зеленского. Тогда глава ОП Андрей Ермак приказал перенести операцию.

По данным Бутусова, Бурба сказал, что предупредил руководство страны о возможной неудаче, отметив, что медлить нельзя. После того, как члены ЧВК Вагнера были задержаны в Минске и выданы РФ, экс-глава ГУР попросил провести расследование возможного предательства.

"Однако вместо расследования Бурба был уволен через два дня указом президента", – добавил журналист.

Кроме того, экс-чиновник подтвердил, что в спецоперации участвовали силы НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ВСК Марьяна Безуглая заявила, что операции по задержанию "вагнеровцев" после их прибытия в Турцию из Беларуси не было. Это было "украинское специальное мероприятие".

Вместе с тем, украинцы смогут узнать всю правду о спецоперации только через много лет.