Всемирный день памяти жертв ДТП: сколько людей гибнет на дорогах Украины и мира

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2021 году он приходится на 21-е число

Этот памятный день был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН A/RES/60/5 от 26 октября 2005 года. Сегодня во всем мире чтят людей, жизни которых унесли дорожные аварии, соболезнуют их семьям и проводят различные тематические мероприятия. Далее в материале OBOZREVATEL – данные из печальной статистики по Украине и миру.

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По данным ВОЗ, ежегодно вследствие ДТП гибнут около 1,3 миллиона человек. Аварии на дороге – главная причина смертности среди детей и молодежи в возрасте от 5 до 29 лет.

При этом более половины тех, кто гибнет в ДТП, уязвимые участники дорожного движения – пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты. Кроме того, от 20 до 50 миллионов в результате аварии травмируются, что часто приводит к инвалидности.

Также ВОЗ отмечает, что более 90% погибших в ДТП приходится на страны с низким или средним уровнем дохода. В частности, самый высокий уровень смертности наблюдается в странах Африки.

По данным Патрульной полиции, по итогам 2020 года в Украине произошло 168 тысяч ДТП (на 8 тысяч больше, чем в 2019). Около 26 тысяч из них – с пострадавшими.

Погиб 3541 человек, 168 из них – дети, 1198 – пешеходы и 235 – велосипедисты. 31 тысяча 974 человека были травмированы.

Что касается 2021 года, за десять месяцев в Украине произошло 154 тысячи 480 аварий на дорогах, вследствие которых погибли 2592 человека, а 24 тысячам 905 пострадавших понадобилась помощь медиков.

Отметим, одно из самых резонансных ДТП текущего года произошло 26 октября в Харькове, где 16-летний подросток по имени Николай Харьковский на родительском Infiniti протаранил Chevrolet Aveo. Водитель последнего, у которого осталось двое детей и трое внуков, погиб.

Кроме того, были госпитализированы три юных пассажира элитного авто. Виновнику аварии грозит до восьми лет лишения свободы и лишение водительских прав на три года.

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