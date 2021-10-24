Я не знаю, как оно работает, но оно работает.

С начала пандемии РФ не прекращала информационных войн по всему миру. То есть рашкованские тролли-боты, которые сидели и тихо, пардон, ср*ли в комментариях под англоязычными постами, с началом вакцинации все же перебрались в украинское информационное пространство и, как это было в 14-15 годах, начали активно нагнетать о вреде всех западных вакцин.

Далее текст на языке оригинала.

Потім були вброси, що "спутник-в хароший". Потім, коли всі зрозуміли, що той "спутник" Україна закуповувати не буде, почалося з новою силою – "від файзера вмирають, много побочки, астрозенека дает бесплодие" і т.д.

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Як там казав Гебельс? – "Чим жахливіша брехня, тим скоріше в неї повірять". Це правда. Перевірено всім життям в журналістиці. Люди чомусь вірять в гороскопи, Зеленському і іншу брехню.

І починають бігти на щеплення тільки тоді, коли їх, невакцинованих, дійсно фізично нікуди не пускають. Все, баста, карапузики, кінчилися танці.

Ну, інформаційні війни і розраховані на тупих курок. Які навіть думати не вміють. А як собачки Павлова – слина йде від зовнішніх подразників.

Гірко, що таких більшість.

Але Всесвіт також не фраєр. В РФ кількість захворювань більше в рази – як і смертність, і їх після распрекрасного "спутника-в" кидають в жорсткий локдаун на Мск з 28 жовтня.

Карма – вона така. Працює.

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