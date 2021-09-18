Сегодня продолжу тему истлевших мечт о городе-саде на Донбассе под властью оккупантов.

Когда рабочих, вдоволь належавшихся под грязною телегою и намечтавшихся про город-сад, накрывает этой самой грязной и ржавой телегой, они тут же начинают искать виноватых и предлагать единственное понятное им решение всех проблем: "расстрелять".

И так, напомню, в 2014-м году рабочие, шахтеры, металлурги, учителя, врачи и прочие, прочие, прочие в критическом своем большинстве в большей части Луганской и Донецкой области захотели построить "город-сад". По их мнению, они жили в недостаточном городе-саду и хотели лучше и пабагатому, и исключительно по-русски. Их не устраивало все: зарплаты, соцпакет, пенсии, бесплатный бытовой уголь, бесплатные путевки в санатории и профилактории, регресс за профзаболевание или травму, чиновники, местная власть, киевская власть, умные, богатые.

В общем, их раздражало все, что у них было при Украине, и они хотели все, что у них есть, но еще больше при РФ. Как это? — не спрашивайте, не отвечу. Когнитивный диссонанс рубил тогда головы донбасян налево и направо. Естественно, сразу же начались мечты про "город-сад".

Вот, — говорили они, — придет сюда Россия и Путин, и мы станем жить богато. Всех богатых убьют, расстреляют, в лагеря и тюрьмы, их богатство отдадут нам, бедным, и мы станем богатыми. Не будем кормить Киев. Все деньги будем оставлять себе и будем жить, как русские.

Все умилялись этим мечтаниям и добавляли в них каждый свое, но обязательно начинали с позиции "вот всех расстреляем – и заживем". В слово "всех" каждый вкладывал своего врага. Того, с кем он связывал личные неурядицы и личную невозможность жить счастливо. У кого-то это была жена или муж, у кого-то сестра или брат, покушавшиеся на отцовское наследство, у кого-то соседи муляли око, так как жили богаче, чем им положено. В общем, каждый придумывал себе свой город-сад и каждый ждал от РФ решения своих личных проблем. И, что самое важное, решение своих личных проблем все связывали исключительно с кровью, убийство, расстрелом, пытками, ссылкой в лагеря их личных врагов.

"Телега", под которой донбасяне все эти годы мечтают про личный город-сад, все ржавела и ржавела, из-под донбасян и "телеги" текли реки нечистот, вокруг "телеги" все зарастало бурьянами, и только бравадное "здесь будет город-сад, вот-вот Путин" перебивало стук дождя и звон отваливающихся от "телеги" запчастей.

За годы "освобождения Донбасса от укро-карателей" ни одно предприятие ОРДЛО, ни одна шахта, ни один завод, ни один лифт в доме, ни одна труба ЖКХ не были заменены, модернизированы.

"Россия в нас вложит, Россия нам даст, Россия сделает здесь город-сад", — кричали они в 2014-м.

"Почему гибнут люди в шахтах, почему в республике все умирает, почему нет ремонтов, почему закрываются десятки предприятий?" — спрашивают они сегодня.

Так хочется взять за холку и стучать головой об стол этот "народ Донбасса", до крови из носа и мозгов из ушей, с немым вопросом "кто это сделал"… Но, мы же миролюбивы, не злопамятны, один народ, реинтеграция и все такое, ах, да, "люди-заложники войны".

6 сентября 2021 года на шахте "Красный партизан" "государственного" унитарного предприятия, как позиционирует "республика" ново созданную "республиканскую топливную компанию "Востокуголь" произошла авария. Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, по вертикальному клону оборвался. В результате сразу погибло 9 шахтеров, в больнице умерло еще 2-е, 4-ро в крайне тяжелом состоянии, всего пострадало 26 человек.

Соцсети ОРДЛО тут же всколыхнуло вылезшими из-под "телеги" рабочими, которые вдруг осознали, что "город-сад" — это гетто и мерзкая вонючая лужа экскрементов и завопили привычное – расстрелять!

Да, вы все правильно поняли. В ОРДЛО ищут виновных в трагедии. Создана целая "правительственная" комиссия, которая будет "расследовать" причины аварии. Задержаны первые подозреваемые и виновники. Травмированным шахтерам пообещали лечение в лучших больницах Ростова. Соболезнования. Обещания. Бесплатные гробы….

Все, как на РФ и все, как в СССР. Там тоже скрывали следы производственной халатности, наказывали за производственные аварии "стрелочника", и выдавали бесплатные гробы.

По соцсетям ОРДЛО мечется "народ Донбасса" и в праведном гневе орет привычное "забрать-расстрелять". Ни выводов. Ни логики. Ни мышления. Как, впрочем, и всегда. Глаза налиты кровью, требования дать больше, призвать к ответу виновных, виновных тут же назначают в соцсетях… И кто же виноват у "народа Донбасса" в том, что шахты тонут, заводы пилят на металл, а люди гибнут из-за рухляди, которую нещадно эксплуатируют без замен и ремонтов?

Раньше было все просто: Киев и Украина. Сейчас все сложнее искать виноватых в том, что под тобою желтенькое и пахнет. Все в ОРДЛО знают о том, что денег РФ на модернизацию шахт не дает. Как не дает на ремонт лифтов в домах, труб, дорог. РФ здесь временщик, оккупант, ее задача разрушения по максимуму, как в головах, так и в клозетах. Она со своей задачей справляется.

Но вот люди, работающие в ОРДЛО люди, почему же они не видят и не делают оценки происходящему? Им проще поорать "расстрелять" и порадоваться расстрелам, чем делать выводы и думать.

И вот, знаете, я на 100% уверена, что случись такая трагедия после освобождения ОРДЛО от оккупантов уже бы стоял визг "Украина убийца". А вот РФ никто из жителей ОРДЛО в трагедии не обвиняет. Все больше требуют расстрелять слесаря, директора шахты, механика участка…

Итак, а давайте чуть внимательнее разберем, что "сделано" в ОРДЛО после трагедии.

1. Создана целая "правительственная" комиссия, которая будет "расследовать" причины аварии…. То есть до этого о том, что все механизмы на шахтах давно утратили свежесть, и прошли все сроки их безопасной эксплуатации, здесь не знают. Ни директор, ни "министр". Что тросы нужно менять не после аварии, а каждые 2 года, что парашюты на лифтах, как и спусковые механизмы нужно проверять и менять, что… В общем, "республика" народная, а народ, как правило, туп, поэтому народ в аварии и виновен, так как не знал, о поверках, безопасности, сроках пользования и прочей ерунде.

Созданная комиссия ничего не говорит об выплатах семьях. "При кровавой укро-хунте" в случае аварии сразу создавали соцпакет для семей.

Как мне сказали, что лежащим в больницах дали по 5 000 рублей на лечение. Умершим: бесплатные гробы и оркестр.

Травмированным шахтерам пообещали лечение в лучших больницах Ростова. Опс! А как же "лучшая в мире медицина ОРДЛО", куда "едут лечиться из всех стран мира? То есть больницы ОРДЛО не способны спасти жизни травмированных шахтеров? А раньше какие были ожоговый и травмоцентры… Эх, но это при "кровавой укро-хунте".

Реклама медицины в ОРДЛО на первом информационном месте и такой пассаж — лечиться в Ростов.

Люди из ОРДЛО пишут, что большая часть травмированных, особенно с черепно-мозговой и спинальники не доедут. Так как "скорые" ОРДЛО не предназначены для перевозки тяжелых. Нет больше реамобилей, нет вакуумных матрасов для спинальников, нет! А дороги? По теми ямам и ухабам, которые соединяют ОРДЛО с РФ довезти раненного живым невозможно. Вот вам и реклама "лучшей в мире медицины республики".

Задержаны первые виновники, — сообщают "правоохранители" ОРДЛО. Виновники аварии! Безапелляционно! Без суда и следствия. А просто потому, что народ требует расстрелов и виновных.

4. Соболезнования. Обещания. Бесплатные гробы… Без комментариев. Хотя… "бабы еще нарожают".

Цитата из соцсетей ОРДЛО: "Проблема как я вижу в следующем, абсолютная безграмотность и незнание своих прав!

1) слесарь обслуживающий эту клеть/площадку знал 100% что трос под замену, слесарь не один он ходит по сменам, значит, как минимум 2 слесаря или 4-от смен зависит. Механик знал на участке, горный мастер знал тоже, от смен зависит, начальник участка знал, рабочие которые слышали на участке о том, что говорит слесарь, итого минимум 10-15 человек знали о проблеме и опасности и молчали! Эти люди были обязаны принять меры, а именно, отказать полностью в перевозке людей, отказаться от выполнения своих обязанностей и снять с себя полномочия. Предупредить всех рабочих. Когда предприятие было бы остановлено, трос нашелся бы сразу. Именно эти бездари виновны. Далее надзирающие органы по технике безопасности. Именно они должны контролировать это и подавать отчеты. А верхушка могла и не знать, если ей все начальники с языком в жопе подавали хорошие отчеты. Большинство пишущих тут абсолютно тупые люди, не виноватых нужно искать, а @пнуть себя головой об стену и переспросить насколько он образован, насколько знает свои права и выполняет их. Я как бывший горняк скажу, что почти все детали скрывают от руководства на уровне участка. Максимум директор шахты знает. Никто деньги в карман Ваши не забирает. Шахты давно являются убыточными, вы же б@ть бухгалтерскую отчетность хоть смотрите. Потребление угля в мире стремиться вниз и падает (для тупых индекс потребление угля) гуглите. Это вымирающая профессия, как и профессии раньше (погонщик лошадей, фонарщик, чистильщик обуви, ткачихи). В постэндустриальную эпоху и удешевление производства чистой энергии без углеродных следов уголь нах не нужен. Поэтому о смене профессии нужно еще 6 лет назад было думать. Что касается смертей, так в первую очередь задайте вопрос тому, кто нажимал кнопку на пульте спуск, слесарю, механику и горному мастеру, почему они, молча засунув язык в ж@у каждый раз рисковали жизнями людей и играли в "пронесет в мою смену".

"Открыл, я значит, с утра новости и пестрят одни заголовки, что-то вроде "Правоохранители задержали должностных лиц шахты, на которой погибли 9 горняков". Да их не то, что задержать надо, а спустить в шахту, оборвать трость и может, только тогда они поймут, что красть деньги эти плохо. Вы только вдумайтесь, 9 человек погибло, то есть — 9 семей потеряли мужей и отцов. Мне вот только интересно их реально посадят или, как всегда, откупятся своими наворованными деньгами. Ну почему у нас в Республике такая беспредельщина творится?".

"День траура в ЛНР. Просто ужас. То, что на днях произошло на шахте "Красный партизан" это горе, большое горе для родных и близких. Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. Господи, сколько же на селекторных совещаниях неоднократно подымали вопрос о необходимости выделения средств на ремонт. Это беспредельная халатность власти Республики, которые продают добытый уголь и не вкладывают деньги в охрану труда и безопасность рабочих. Как же мог выдержать тот трос, который был изношен, на замену которого у шахт обычно "нет денег", вот и "оплатили" – шахтерскими жизнями. Жизни уже не вернуть и на наказание реальных виновных в ЛНР тоже рассчитывать не приходится"…

"Не могу выразить свое горе и боль в связи с произошедшей трагедией на шахте "Красный партизан"… У меня там работали близкие друзья, очень хорошие, мужественные и ответственные парни. Они работали не покладая рук, чтобы их дети и семьи жили хорошо и ни в чем не нуждались. Хоть это и было довольно сложно в последние годы, в связи с постоянной задержкой зарплат и почти полной остановкой модернизации процесса добычи, после того как шахта попала под управление Курченка и его "Внешторгсервис".

А теперь их семьи остались без кормильцев… 9 семей, отцы которых погибли из-за приступной халатности и абсолютной коррумпированности. Кроме того, пострадали еще 19 человек, и многие из них уже не смогут нормально прокормить ни себя, ни своих родных. Я даже не сомневаюсь, что сотрудники народной милиции очень быстро найду, накажут и посадят кого-нибудь, однако настоящие преступники так и не будут наказаны. Ведь виновны не только управленцы шахты, а и все, вплоть до главы Республики! И все же я надеюсь, что настоящие преступники будут наказаны!!!

А ребятам я пожелаю, чтобы земля им была пухом! Буду помогать вашим родным, чем смогу"…

Что ж… Создатели "республики", которые хотели русский город-сад на некогда промышленном Донбассе, что-то недовольные и не веселы. "Телега", под которой они ждут, когда Россия построит им "город-сад" похоже стала падать им на голову.

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