Министр инфраструктуры Александр Кубраков вчера опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал о достижениях власти на Юге Украины. Среди прочего упомянул и о перезагрузке государственных сервисов для моряков.

Так вот, господин министр, к сожалению, сейчас ситуация с дипломированием моряков выглядит совсем не такой уж радужной.

Действительно, благодаря вам была остановлена схема, введено подтверждение по стажу и выданы первые дипломы в соответствии с принятым законом 1578-IX.

Далее текст на языке оригинала.

Але:

1) Відбувається тотальний саботаж підтвердження по стажу териториальними відділеннями Морської Адміністрації та спроби відмов по стажу з будь-яких можливих причин. Цим особисто займається колишній (до 2020 року) "еколог" пані Фурдуй з Чорноморського териториального відділення. Оскарження цих дій незрозуміле та не є можливим.

Видео дня

Взагалі не працює по підтвердженню стажу Херсоньке відділення МорАду через саботаж її керівника Гопанчука ( колишнього топ співробітника ІПДМ)

Екс-екологи, екс-поліцейські, екс-ІПДМщіки та екс-СБУшники окупували сферу дипломування моряків та не бажають з неї забратись, створюючи штучні проблеми та саботаж на кожному кроці.

2) Вже другий місяць не відбувається жодного підвердження стажу для моряків, що працюють на танкерах та газовозах, що протирічить прийнятому закону 1578. ГКК ІПДМ максимально гальмує будь-яке підтвердження стажу. Працює та підписує протоколи по стажу ЛИШЕ ОДИН СЕКРЕТАР ГКК НА ВСЮ УКРАЇНУ.

3) Капітани портів саботують видачу дипломів по держ. цінам (без хабарів) , "хворіють" по кілька місяців, чекаючи на повернення схем та їх кураторів. У них вже зникають і бланки посвідчення моряка, яке неофіційно продається за 500 долларів (держ. ціна – 890 грн)

4) Вкрадений реєстр, за нашими даними, знов переданий у розпорядження пана О.Грибова, який розпоряджався ним і до 15-го липня. Як можна розраховувати, що ситуація покращиться, якщо це тіж самі люди, які і довели до ситуації втручання вас та СБУ?

5) Вже другий тиждень активізувались агенти та усі ті, хто продає документи за гроші – і вони стверждують що "усе порєшали" і скоро "все запрацює, як раніше".

6) Весь цей тиждень в Одеському Моррічсервісі ВЖЕ відбувались незрозумілі тести, які, на нашу думку, є на 100% купленими. Керівництво ліквідаційної комісії ІПДМ не може дати зрозумілу відповідь, що це таке.

7) З липня, вже 4-й місяць, ВІДСУТНІ у вільному доступі в капітаніях державні бланки дипломів, ендорсментів та свідоцтв фахівця. Люди, що мають повні пакети документів – тижнями чекають на якісь дії, а МРС та капітани портів кажуть їм, що не відомо, скільки ще вони будуть чекати.

Як таке може бути? Загальновідомо, що "відсутність бланків" є найпоширенішою корупційною схемою в морському дипломуванні. Це є створення штучного попиту, та продаж документів тим, хто дає гроші.

8) З'явився додаток "кабінету моряка", що є реінкарнацією заблокованого додатку MDU ( раніше e-sailor). Того самого, через який працюють агенти. Цей додаток ВЖЕ рекомендує встановлювати ДП Моррічсервіс, так само як раніше рекомендувало MDU.

Нащо взагалі було блокувати всі ці сервіси і схеми, якщо вони повертаються через 3 місяці під іншими назвами?

Ратифікувавши конвенцію ПДНВ в 2012 році, Україна взяла на себе зобов'язання.

Глава 1 Правило I/5 пункт 2: "Кожна Сторона вживає належні заходи для запобігання шахрайству та іншій незаконній практиці, що стосується видачі дипломів та підтверджень."

І ми бачили боротьбу з шахрайством останні три місяці. Але зараз все вказує, що ця боротьба майже програна і ВСІ ТІ Ж САМІ СХЕМИ І З ТИМИ Ж САМИМИ ЛЮДЬМИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. Після тримісячного саботажу на всіх ланках ІПДМ, капітаній, відділень Морської Адміністрації та ДП МРС.

Пане міністре, просимо звернути увагу на ці факти та підтвердити вірність забов'язанням, що ви взяли на себе, приймаючи посаду, та тому реформаторському курсу, що ви провадили впродовж останніх п'яти місяців.