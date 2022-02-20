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Незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые государством-агрессором Российской Федерацией, продолжают массированные обстрелы позиций украинских военных. 19 февраля в результате этих обстрелов двое наших воинов погибли, четверо получили ранения.

Коварство действий противника заключается в применении артиллерии, которую специально разместили в населенных пунктах, создав угрозу для мирных жителей временно оккупированных территорий.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых будут мирные жители. Враг стремится использовать это в качестве повода для обвинения Украины и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом "миротворцев".

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Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об’єктів.

Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами.

Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців.

Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій.

Оприлюднюючи злочинні наміри агресора, ми намагаємося зламати ці сценарії. Адже наше головне завдання – зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення.