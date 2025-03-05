Врачи борются за ее жизнь: появились данные о состоянии девушки, вылетевшей из такси во время ДТП в Днепре. Видео момента аварии

Девушка, которая 2 марта в Днепре вылетела из такси через лобовое стекло, находится в реанимации без сознания. В пострадавшей многочисленные переломы, медики борются за ее жизнь.

Видео дня

Об этом говорится в Telegram-канале "Днепр Оперативный". Жуткое ДТП произошло вечером на перекрестке улиц Метробудовской и Набережной Заводской.

"В настоящее время 28-летняя девушка находится в больнице в нейрореанимации в состоянии полной потери сознания и многочисленными переломами костей. Врачи борются за ее жизнь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предварительно автомобиль Audi двигался из жилого массива Парус, в это время авто службы такси Uklon марки Chevrolet поворачивало с Набережной Заводской на Метростроевскую улицу. В результате сильного столкновения пассажирка такси вылетела через лобовое стекло. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в начале марта в Вышгородском районе Киевской области водитель Mercedes устроил тройное ДТП, пытаясь обогнать другую машину. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На виновника аварии составили сразу три административных протокола.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля заместитель председателя Херсонской областной военной администрации совершил наезд на велосипедиста. 50-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. По факту происшествия открыто уголовное производство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!