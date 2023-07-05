'Врач сказала, что это непонятный вирус': в Черкасской области разгорелся скандал из-за смерти 2-летнего ребенка. Фото

В Черкассах в областной детской больнице 2-летний ребенок скончался от ангинной интоксикации. Родители маленькой Ани обвиняют в трагедии врачей из города Каменка, которые поставили другой диагноз и первыми оказывали помощь.

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В то же время в медучреждениях свою вину отрицают, сообщает ТСН. За дело уже взялась полиция.

Как рассказала мама девочки Вера Шкаруба, ребенок заболел в начале июня. У нее несколько дней держалась температура, поэтому женщина обратилась к педиатру в Центре первичной медико-санитарной помощи в Каменке. Там педиатр поставила диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" (ОРВИ) и заверила, что ничего страшного нет, хотя ребенок отказывался есть и постоянно спал.

"Врач сказала, что это какой-то непонятный вирус и нужно несколько дней просто промывать носик и сбивать температуру", – рассказала женщина.

На вопрос об аппетите ребенка врач отметила, что это в пределах нормы, и отправила пациентку домой.

Ребенку стало хуже уже вечером следующего дня – ему было тяжело дышать. Мама девочки вызвала скорую, после чего их госпитализировали в Каменскую многопрофильную больницу. Там ребенка послушали, сообщили маме об "ужасных хрипах" и сказали ждать до утра. Ночью у Ани поднялась температура, она начала задыхаться, ребенку стало гораздо хуже и медсестра позвонила врачу, которая снова сказала ждать до 8 утра.

Утром медик сообщила родителям, что у ребенка пневмония, и отправила маленькую пациентку в Черкасскую областную детскую больницу, где 2-летняя Аня умерла через 9 дней. По словам Веры Шкарубы, там врачи обнаружили, что у девочки пневмония вместе с ангиной.

"Ребенка быстро осмотрели, сделали все анализы, рентген. Хочу напомнить, что в Каменской больнице ничего не сделали. Черкасская больница предоставила должное лечение, но, поскольку ребенок все это время пробыл без нужного лечения и кислорода, уже было поздно. Последовало заражение всех органов", – рассказала женщина журналистам.

В то же время главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи в Каменке Светлана Нимченко заверила, что врачи заведения действовали и предоставили рекомендации согласно протоколу. Она отвергает обвинения мамы умершей девочки. Главный врач подчеркнула, что педиатр не должна была назначать антибиотики, ведь диагноз был ОРВИ, а не пневмония.

"Мы же знаем, что у деток пневмонию можно и не услышать. И однажды она видела этого ребенка, который был активен", – отметила Нимченко.

Со своей стороны, главный врач Каменской многопрофильной больницы Константин Тамко сообщил, что в их заведении девочку осматривал дежурный врач-анестезиолог.

"Врач стационара находилась в отъезде в Киевской области, у родственников, это выходной день был. Ей позвонили, в половине восьмого она уже была на рабочем месте. Осмотрела ребенка и приняла решение, что ее нужно госпитализировать в Черкасскую областную детскую больницу" , – рассказал Тамко.

По его словам, в стационаре дежурный врач провел консультацию с педиатром, а ребенку было назначено лечение, в том числе антибактериальная терапия. Около 10 утра 11 июня девочку уже транспортировали в приемное отделение в Черкассах.

Пока мама ребенка написала заявление в полицию. Она обвиняет в смерти дочери врачей. Представитель Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Наталья Ткачук сообщила журналистам, что заявление зарегистрировано, материалы по делу прорабатываются.

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