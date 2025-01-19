Впервые каталась на лыжах: известны детали гибели молодого врача на курорте Драгобрат.

На горнолыжном курорте Драгобрат в субботу, 18 января, погибла 28-летняя врач-дерматолог с Волыни Екатерина Игнатьева. Она приехала отдыхать с друзьями и впервые встала на лыжи. Предварительно причиной трагедии стало неправильное пользование подъемником.

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Как пишет "Волинська служба новин", девушка была жительницей Ковеля. Она активно делилась впечатлениями об отдыхе в соцсетях. В день гибели распространила видео с подписью: "Открыла для себя лыжи. Теперь буду кататься каждый год".

Предварительно Екатерина потеряла равновесие во время подъема на бугельном подъемнике.

По словам очевидцев, девушка неправильно пользовалась подъемником.

"Я стоял в очереди на подъемник и видел, как она поднималась. Ей подали швабру, но она уперлась в нее руками, а не зацепила за ноги, после чего присела на корточки и поехала так вверх. Потом я только сел на бугель и увидел, что она летит с горы. Мы как-то смогли ее обойти. И дальше она прилетела в забор или опору на месте посадки. Я все это видел. Потому что был где-то в метрах 20 от места посадки", – рассказал один из свидетелей трагедии.

Полиция Закарпатья подтвердила факт трагедии. Подробности пока не разглашаются, правоохранители продолжают выяснять обстоятельства.

Известно, что Екатерина работала врачом-дерматологом, косметологом и трихологом в Ковеле. В сети описывают ее как активного, жизнерадостного человека, который мечтал о будущем и радовался новым открытиям.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Испании в Пиренеях оборвался подъемник, из-за чего пострадали десятки человек. Эвакуация пострадавших, застрявших в горах, продолжалась более двух часов и была завершена, только когда к спасательной операции присоединилась Нацгвардия.

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