Возле границы с Румынией обнаружили тело мужчины, который хотел незаконно пересечь границу

На границе с Румынией пограничники обнаружили тело мужчины, который решил незаконно пересечь границу. Перед ухудшением самочувствия он успел самостоятельно предупредить стражей границы о резком ухудшении самочувствия.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Там добавили, что также получили обращение от его родных.

Что известно

Как сообщается, в Черновицкий погранотряд обратились родные мужчины, который решил незаконно пересечь границу. По сообщению ГПСУ,погибший во время попытки побега сообщил о том, что ему резко стало плохо, попросив о помощи.

Группа реагирования обнаружила тело вблизи государственной границы с Румынией. Погибшим оказался 27-летний житель Ивано-Франковской области. По заключению медиков, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Сколько людей погибло во время нелегального пересечения границы

В пресс-службе ГПСУ отмечают: с начала 2022 года на государственной границе уже зафиксировано более 70 случаев гибели мужчин при попытках незаконного пересечения.

"За все время полномасштабного вторжения и во время действия ограничений по возможности выехать за пределы Украины с февраля 2022 года мы зафиксировали более 70 смертей, когда мужчины шли на необдуманные шаги, чтобы незаконно пересечь границу", – сообщал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Больше всего, по словам спикера, таких случаев было зафиксировано в 2023 и 2024 годах.

"Чаще всего люди погибали, когда пытались перебраться по ту сторону границы по речным участкам", – подчеркивал он.

Напомним, ранее в городе Ямполь Могилев-Подольского района Винницкой области, 31-летний украинец утонул, пытаясь переплыть реку, в попытке пересечь государственную границу. В ГПСУ заявили, что мужчину не успели спасти из-за сложных погодных условий.

Как сообщал OBOZ.UA, возле реки Тиса в Закарпатской области украинские пограничники поймали преступника, который находился в розыске. Он пытался сбежать в Румынию, чтобы избежать наказания, но план злоумышленника провалился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!