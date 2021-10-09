Возле дома Порошенко в Козине произошли столкновения титушек и полиции. Фото и видео

В Козине Киевской области возле дома пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко произошли столкновения. Они возникли между молодыми людьми спортивной наружности, так называемыми титушками, и правоохранителями.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. В результате инцидента пострадавших нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Позднее в полиции Киевской области подтвердили информацию. Там уточнили, что участники акции попытались начать толкотню, которую правоохранители неоднократно прекращали.

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По состоянию на 22:50, активных действий не было зафиксировано. На месте правопорядок обеспечивают около 60 правоохранителей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ночью в социальных сетях набирались группы молодежи для "протеста" под домом Порошенко за оплату в размере 500-700 гривен. Для "картинки" также удалось собрать несколько десятков титушек. В связи с этим сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко потребовала от Уполномоченного по правам ребенка отреагировать на участие несовершеннолетних в проплаченных акциях.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар рассказала, что лидер политсилы делал маскировочные сетки с волонтерами для фронта, пока возле его дома устраивали митинг.