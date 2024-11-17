Восемь погибших и 17 раненых: в Китае выпускник-неудачник устроил резню в колледже

По меньшей мере, восемь человек погибли и еще 17 получили ранения в результате нападения, которое произошло в кампусе колледжа в Иисине, провинция Цзянсу на востоке Китая. Нападение с ножом в руках устроил 21-летний студент этого колледжа и житель кампуса.

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Об этом сообщают китайские масс-медиа. Отмечается, что это "невыборочное нападение" стало последним инцидентом с массовыми жертвами в Китае.

Как заявили в полиции, нападение произошло около 18:30 (по местному времени) в субботу, 16 ноября, в профессионально-техническом колледже. Хотя сейчас известно, что погибли 8 человек, среди 17 раненых есть "тяжелые", поэтому число убитых может возрасти.

"Подозреваемого задержали на месте происшествия. Совершенное он мотивировал провалом экзамена, неполучением диплома об окончании учебы и недовольством вознаграждения за стажировку. Продолжается расследование", – говорится в заявлении полиции.

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Подозреваемый – 21-летний Сюй Моуджин – признал свою вину.

"Полным ходом продолжается лечение пострадавших, ликвидация последствий, расследование и другие соответствующие действия", – заявили в колледже.

Как сообщал OBOZ.UA, китайские тайконавты прибыли на Землю после 6 месяцев пребывания в космосе. Их возвращение превратилось в настоящее огненное шоу.

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