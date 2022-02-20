Восемь лет оккупации Крыма: как "зеленые человечки" РФ захватили украинский полуостров

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20 февраля считается официальной датой начала оккупации Крыма. Ровно восемь лет назад РФ грубо нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины – на полуострове появились грузовики без номеров и так называемые "зеленые человечки" – российские военные без опознавательных знаков.

В то же время под руководством офицеров спецслужб и Вооруженных Сил России были созданы и вооружены формирования наемников из числа местных жителей.

События развивались стремительно. В ночь на 27 февраля здания Верховного совета и правительства Автономной Республики Крым захватил спецназ РФ и установил на них российские триколоры.

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А 16 марта оккупанты провели нелегитимный референдум. Еще спустя два дня, 18 марта, Москва объявила о "присоединении" Крыма.

Кремль поначалу не признавал факта военной агрессии. Однако 17 апреля 2014 года президент Владимир Путин публично признал, что в захвате Крыма принимали участие военнослужащие российской армии.

Участников спецоперации даже наградили медалями "За возвращение Крыма". Награды получили кадровые военные во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, а также уголовники, которые "отрабатывали" сокращение сроков.

Некоторое время в Украине не было законодательно признанной даты начала оккупации Крыма. Ею считалось 27 марта 2014 года – день, когда Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию о поддержании территориальной целостности Украины.

Фактическая дата начала временной оккупации украинского полуострова, 20 февраля 2014 года, была определена Законом Украины от 15 сентября 2015 года № 685-VIII.

Этот законодательный акт предусматривает защиту прав государства, граждан и юридических лиц, а также укрепляет позиции Украины в судебных делах против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму прошли массовые задержания крымских татар. Среди задержанных оказались журналист Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева.