'Воров в законе' Умку и Лашу Свана будут судить за 'сходки'

В Украине "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван" будут судить за организацию преступных собраний (сходов) уголовных элементов. Обвинительный акт в отношении субъектов повышенного преступного воздействия направлен в суд, им грозит тюрьма.

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Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. Отмечается, что обоим представителям верхушки криминального мира может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.

"Умка" был коронован в 2014 году, а "Лаша Сван" – "вор в законе" с 1995-го, они получили свои "звания" от топпредставителей российского криминального мира.

В мае 2021 года полиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" : "Умку" и "Лашу Свана". Оперативники более года документировали доказательства распространения преступного влияния "воров в законе". У них изъяли более 3,2 млн долларов США преступного "общака".

27 декабря 2022 года Нацполиция сообщила, что "Умка" и "Лаша Сван", находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния, для разрешения конфликтов и координации уголовной деятельности в период с 14.12.2020 по 19.03.2021 организовали трех преступных собраниях на территории Украины. Их задержали и сообщили о подозрении в организации и участии в преступном собрании.

Известно, что на "сходках" фигуранты приняли решение о выделении финансовой помощи так называемого "воровского общака" на "праздничные нужды" криминалитета и "воров в законе", которые находятся в местах лишения свободы. Также наделили более широкими "полномочиями" лидера организованной преступной группы – сбор средств, полученных преступным путем на территории Одессы.

Следователи закончили досудебное расследование в уголовном производстве. По согласованию с Офисом Генерального прокурора обвинительный акт в отношении двух лиц, находящихся в статусе "вора в законе", направлен в суд. "Умка" и "Лаша Сван" обвиняются в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 255-2 (Организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходе) Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.