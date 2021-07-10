Вора в законе из санкционного списка Зеленского отпустили под домашний арест

В Украине отправили под ночной домашний арест 66-летнего вора в законе Автандилу Кобешавидзе, который ранее попал под санкции (№242 в списке СНБО). Уроженца грузинского города Кутаиси в криминальных кругах знают по прозвищу "Авто Копала".

Такое решение относительно него с рядом других обязательств принял Суворовский райсуд Одессы 29 июня, частично удовлетворив ходатайство прокурора. Об этом сообщает "Детектив.info" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что Кобешавидзе от декабря 2019 года находится в международной базе розыска Интерпола. Представление направили правоохранительные органы России. Согласно решению суда в Едином реестре, основанием для смягчения меры пресечения криминалитету, который недавно освободился из тюрмы, стали замечания со стороны следственного судьи Андрея Лупенко.

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Он указал на отсутствие в материалах дела документов, подтверждающих гражданство мужчины и наличие у него статуса вора в законе. С учетом этих фактов, а также наличия в Кобешавидзе постоянного места жительства на территории Одессы и того, что ему якобы требуется лечение в условиях медицинского учреждения, судья определил домашний арест. "Авто Копале" запретили покидать жилье в Южной Пальмире в период с 23:00 до 06:00.

Что известно о воре в законе

Автандила Кобешавидзе правоохранители Российской Федерации обвинили по ст. 210.1 УК РФ. Украинские силовики схватили его в конце марта 2020 года в Одессе.

Более года (до 15 апреля 2021-го) человек находился под экстрадиционным арестом в СИЗО, тогда в Офис генерального прокурора Украины от Генпрокуратуры РФ поступил запрос о его выдаче.

Из материалов нынешнего дела "Авто Копалы" следует, что окончательное решение о наличии или отсутствии оснований для его экстрадиции в РФ не принято. В судебном порядке Кобешавидзе добивается признания его беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты в Украине.

Параллельно с этим весной 2021 года "Авто Копала" попал в перечень воров в законе и криминальных авторитетов, в отношении которых введены санкции (№242 в списке СНБО).

Как сообщал OBOZREVATEL, три года лишения свободы получил вор в законе по прозвищу "Принц". Такое решение в конце июня принял Орджоникидзевский районный суд в Запорожье.