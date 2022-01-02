Вокруг поздравления Зеленского разгорелся скандал: сержант ВСУ заявила, что прибыла на мероприятие 'по приказу'

В новогоднем поздравлении президента Владимира Зеленского присутствовали украинцы, которые по итогам минувшего года отличились незаурядными достижениями. Это спортсмены, общественные деятели, учителя, врачи и многие другие. Однако, как оказалось, военнослужащих, которые также посетили торжественный вечер, загоняли туда приказом.

OBOZREVATEL рассказывает подробности.

31 декабря глава государства выступил с ежегодным обращением по случаю празднования Нового года. На видео, которое длится 22 минуты, присутствуют "украинцы, отличившиеся общественно важной деятельностью, незаурядными достижениями и показавшие исключительные результаты".

"Я буду говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал. И не только в этом году. А кто все время независимости строит и творит Украину. Наши люди. Обычные граждане. Хотя нет. Наши невероятные люди и граждане Украины", – отметил президент.

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Среди гостей мероприятия также присутствовала старший сержант Вооруженных сил Украины Наталья Борисовская, которая ушла в армию в 20-летнем возрасте. С августа 2014 она воюет на фронте, командовала отделением разведки и даже сыграла свадьбу на передовой.

Появление военной в Мариинском дворце вызвало возмущение среди части сторонников пятого президента Петра Порошенко. Вот, к примеру, комментарий пользователя Натальи Павлюк:

"Бог вас накажет за продажность... я вам этого не желаю, но Журавель и его собратья, они все видят... как вам там у Зеленского, хорошо смаковало... не поперхнулись?", – написала женщина.

В итоге поле череды гневных комментариев Борисовская опубликовала пост, в котором рассказала, что из-за участия в съемках президентского поздравления от нее в Facebook начали отписываться друзья. Также женщина заявила, что не могла отказаться от поездки, так как это был приказ военного начальства.

"Была, есть и буду против Зе. "Друзья" удаляются, ой, как неудобно. Если нет понимания, что я действующая военная, и то было распоряжение, ну что сказать, что-то выборочно вы "молитесь за божьих коровок", – написала она.

Это информацию также подтвердил командир подразделения снайперов Сергей Варакин. "Повторю для людей с очень маленьким мозгом или далеких от армии. Приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на то мероприятие, как и многие из тех, кто там был", – отметил он.

"Оказывается, я была героем на войне, только тогда, когда была по вкусу политическим пристрастиям, ну а так, я предатель целого государства", – посетовала Борисовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, новогоднее поздравление Владимира Зеленского буквально разделило украинцев на два лагеря: одни восхитились трогательной речью, другие нашли в ней одну пустышку.