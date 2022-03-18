Войска России пытались прорвать оборону ВСУ на востоке: остались без 8 танков, 11 БМП и взвода пехоты

Кирилл Лютый
Расследования
1 минута
2,9 т.
Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую технику
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

На востоке Украины российские оккупанты неудачно пытались прорвать оборону наших защитников. Вражеская армия пошла вперед сразу на нескольких направлениях, но в итоге понесла очередные потери.

Об этом пишет оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook. "В результате уничтожено 8 танков, 11 БМП и взвод пехоты врага", – сказано в сообщении.

Украинские военные еще раз предупредили врага: "Запомните, российские оккупанты – хотите земли украинской? Мы вас с ней смешаем!"

Войска РФ продолжат нести большие потери на войне в Украине. За 23 дня было ликвидировано более 14 000 оккупантов. Также враги потеряли около 450 танков, более 200 вертолетов и самолетов, и множество боевых машин и другой техники.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне в телефонных разговорах со своими близкими признаются, что хотят домой, потому что им страшно. Оккупанты говорят, что в армии Путина появляется все больше солдат, которые больше не хотят участвовать в так называемой "спецоперации".

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПотери России в войне с УкраинойВойна в Украине 2022stopwar