Войска России пытались прорвать оборону ВСУ на востоке: остались без 8 танков, 11 БМП и взвода пехоты

На востоке Украины российские оккупанты неудачно пытались прорвать оборону наших защитников. Вражеская армия пошла вперед сразу на нескольких направлениях, но в итоге понесла очередные потери.

Об этом пишет оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook. "В результате уничтожено 8 танков, 11 БМП и взвод пехоты врага", – сказано в сообщении.

Украинские военные еще раз предупредили врага: "Запомните, российские оккупанты – хотите земли украинской? Мы вас с ней смешаем!"

Войска РФ продолжат нести большие потери на войне в Украине. За 23 дня было ликвидировано более 14 000 оккупантов. Также враги потеряли около 450 танков, более 200 вертолетов и самолетов, и множество боевых машин и другой техники.

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Как сообщал OBOZREVATEL, россияне в телефонных разговорах со своими близкими признаются, что хотят домой, потому что им страшно. Оккупанты говорят, что в армии Путина появляется все больше солдат, которые больше не хотят участвовать в так называемой "спецоперации".

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